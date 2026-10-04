Η Ελένη Κούρκουλα και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο BHMAgazino και τη Μυρτώ Λοβέρδου, με αφορμή τη θεατρική τους συνεργασία στην παράσταση «Ακριβοί μας γονείς», που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Εμπορικόν σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου.

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τη γνωριμία τους και τη φιλία που εξελίχθηκε με τα χρόνια, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που τους έφεραν ακόμη πιο κοντά. Η Ελένη Κούρκουλα αναφέρθηκε στη μάχη της με τον καρκίνο και στη στήριξη που έλαβε από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

«Πώς γνωριστήκατε;» ήταν η ερώτηση που δέχθηκαν, με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη να χαρακτηρίζει την Ελένη Κούρκουλα έναν άνθρωπο «τόσο ανοιχτή, δοτική, υποστηρικτική».

Η ίδια αποκάλυψε πως η σχέση τους άρχισε να δυναμώνει μέσα από το θέατρο και τις κοινές εμπειρίες, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη στις δύσκολες περιόδους της ζωής της.

«Όλον τον καιρό του χωρισμού μου και του καρκίνου μου ήταν πάντα εκεί. Εκείνα τα εφιαλτικά βράδια στο τηλέφωνο ο Χρήστος μού έλεγε “εδώ είμαστε”, μια κουβέντα τόσο σημαντική», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Κούρκουλα.