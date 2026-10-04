Ο Φάνης Μουρατίδης, με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», μίλησε για τις επαγγελματικές επιλογές του και τη σημασία που δίνει στην ουσία της δουλειάς και όχι στη μαρκίζα.

Σε συνέντευξή του στο «Τύπος TV» και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου, αποκάλυψε πως μόνο μία φορά έκανε δουλειά για οικονομικούς λόγους, μια επιλογή που τελικά μετάνιωσε.

«Μία φορά μόνο! Ο λόγος που το έκανα ήταν γιατί είχα οικονομική αγωνία. Έκανα αυτό το ολίσθημα. Εκεί συνειδητοποίησα ότι επιτυχία, για εμένα, είναι η δυνατότητα της επιλογής. Να μπορώ να επιλέγω ποια δουλειά είναι πιο κοντά σε αυτό που θα με κάνει να είμαι χαρούμενος, όχι να μου δώσει την αίσθηση ότι θα είμαι “καραπρωταγωνιστής”.»

Στην ερώτηση αν μπήκε ποτέ στη λογική του «σταρ της μαρκίζας», ο ηθοποιός απάντησε πως η πραγματική αξία ενός καλλιτέχνη βρίσκεται σε αυτό που αφήνει στον θεατή.

«Η βασική αξία είναι τι αφήνεις στη μνήμη του θεατή. Αν δεν έχει τίποτα να θυμάται από εσένα, τι νόημα έχει η μαρκίζα; Πρώτο όνομα είναι αυτός που ό,τι υπόσχεται στον θεατή, το υλοποιεί και με το παραπάνω.»