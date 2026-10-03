Για την προσωπική της ζωή, την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, αλλά και τα χρόνια που έζησε και εργάστηκε στη Νέα Υόρκη μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη Vogue, με αφορμή τον νέο κύκλο του GNTM στο STAR.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιθυμία της να γίνει μητέρα, εξηγώντας πως έχει ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά.

«Αν με αξιώσει ο Θεός, θα ήθελα να γίνω μαμά. Το βρίσκω πιο δύσκολο από το να πηδήξω από αεροπλάνο. Έχω πολύ καλή σύνδεση με τα παιδιά, είμαι λίγο παιδομαγνήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, θεωρεί πως η σχέση της με τα παιδιά συνδέεται και με το γεγονός ότι διατηρεί μια πιο αυθόρμητη πλευρά του χαρακτήρα της.

«Ίσως επειδή έχω παιδική ψυχή. Και μου αρέσει να τη συντηρώ. Δεν θέλω να φοβάμαι τα πάντα», σημείωσε.

Τα χρόνια στη Νέα Υόρκη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε και για την επταετία που έζησε στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας τις απαιτήσεις που είχε η προσπάθειά της να καταξιωθεί στον χώρο του modeling.

«Στη Νέα Υόρκη πας για πρωταθλητισμό. Όλη μέρα κάνεις casting ή δουλεύεις και τον υπόλοιπο χρόνο γυμνάζεσαι και προσπαθείς να διατηρείσαι στο top of the top. Γιατί αλλιώς τελείωσες», ανέφερε χαρακτηριστικά.