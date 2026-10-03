Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Λυδία Κονιόρδου στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/10), στον Alpha.

Η έμπειρη ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δύσκολες εμπειρίες που έχει αντιμετωπίσει από νεαρή ηλικία, μιλώντας για περιστατικά λεκτικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Όλες οι γυναίκες έχουμε ζήσει τη βία σε όλες τις μορφές της»

«Όλες οι γυναίκες έχουμε ζήσει τη βία σε όλες τις μορφές της. Όταν ήμουν παιδί, είχα δεχθεί λεκτική βία τόσο χυδαία και τόσο ακραία που με πλήγωνε πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά η Λυδία Κονιόρδου.

Στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως είπε, είχε βιώσει όταν ήταν ακόμη κοριτσάκι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε κινηματογράφο μαζί με τη γιαγιά της.

«Παλαιότερα υπήρχαν οι λεγόμενοι εφαψίες. Σε έπιαναν, σε χούφτωναν, σε στριμώχνανε. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, που με πήγαινε να δω παιδικό σινεμά και ήταν ο εφιάλτης μου. Από πού “φύτρωναν” αυτά τα χέρια; Από κάτω, από μπρος, από πίσω, από παντού… “Φύτρωναν” χέρια που, σαν κοριτσάκι τότε εγώ, προσπαθούσαν να με χουφτώσουν και αυτό ήταν πάρα πολύ τραυματικό για μένα», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, τότε δεν είχε μιλήσει στη γιαγιά της, καθώς φοβόταν την αντίδρασή της.

«Δεν τολμούσα να πω τίποτα γιατί η γιαγιά μου, έτσι και της έλεγα κάτι, θα σήκωνε το σινεμά στο πόδι! Και θα γινόμασταν ρεζίλι, έτσι ένιωθα. Δεν έλεγα τίποτα και το υπέφερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με παρακολούθησε κάποιος όταν πήγαινα στα αγγλικά»

Η Λυδία Κονιόρδου αποκάλυψε ακόμη ότι σε νεαρή ηλικία είχε βιώσει και ένα περιστατικό παρακολούθησης έξω από το σπίτι της.

«Υπέφερα όλη τη διάρκεια αυτής της προβολής, έχοντας αυτό το μαρτύριο. Πέρα από το ότι έξω από το σπίτι μου ήταν κάποιος που με παρακολούθησε, όταν πήγαινα στα αγγλικά και επέστρεφα με το λεωφορείο», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που, όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος άνδρας της επιτέθηκε.

«Όταν είδε ότι θα με χάσει, μου όρμησε και το μόνο που κατάφερα να κάνω ήταν να βγάλω μια μεγάλη φωνή, μια κραυγή και με έσωσαν τα σκυλιά της γειτονιάς», είπε η ηθοποιός.