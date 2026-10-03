Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/10/2026), μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», την απολογία της 56χρονης γιατρού σχετικά με όσα συνέβησαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την προβολή αποσπάσματος από την κατάθεση της γιατρού, η παρουσιάστρια πήρε τον λόγο και εξέφρασε τις ενστάσεις της για όσα υποστήριξε η κατηγορούμενη.

«Δεν θέλω να εκφραστώ όπως… μάλλον δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα να εκφραστώ. Γιατί είμαστε στην τηλεόραση και δεν είμαστε μεταξύ μας. Έχουμε ανοιχτές κάμερες και ανοιχτά μικρόφωνα», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις καταθέσεις ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με τη γιατρό, υποστηρίζοντας ότι τα όσα περιέγραψαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν συμφωνούν με την εκδοχή που παρουσιάστηκε στην απολογία.

«Όλα αυτά που κατέθεσε, της τα ανατρέπουν οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί της. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είπαν άλλα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας και σε όσα είχε δηλώσει νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση ο πρόεδρος των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Η Ναταλία Γερμανού συνέχισε σε έντονο ύφος το σχόλιό της, αναφερόμενη σε συγκεκριμένο σημείο της κατάθεσης:

«Τέσσερις φορές κουνιόταν, έσπαγε η φλέβα, σηκωνόταν, ζητούσε να πάει… Τι είναι αυτά τα πράγματα; Υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου είναι αυτή η κατάθεση, κανονικά».