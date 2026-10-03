Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά του συγκεντρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Εκεί βρέθηκαν η σύζυγός του, Κατερίνα, οι δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα, καθώς και φίλοι και άνθρωποι που είχαν συμπορευτεί μαζί του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, περίπου ενάμιση χρόνο μετά το έμφραγμα που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια των προβών του «J2US».