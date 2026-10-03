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Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά του συγκεντρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Εκεί βρέθηκαν η σύζυγός του, Κατερίνα, οι δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα, καθώς και φίλοι και άνθρωποι που είχαν συμπορευτεί μαζί του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, περίπου ενάμιση χρόνο μετά το έμφραγμα που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια των προβών του «J2US».

Έλλη Κόκοτα
Έλλη και Μαριάννα Κόκοτα
Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη
Ο Γιώργος Λεμπέσης