Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε ανοιχτά για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την επιστροφή του στην υποκριτική, υποστηρίζοντας πως ο ηθοποιός θα έπρεπε ήδη να έχει επιστρέψει στους ρόλους και πως η απουσία του από τον χώρο «χάνει ο πολιτισμός».

Ο σκηνοθέτης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στην υπόθεση που οδήγησε στην καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού και στη συνέχεια μίλησε για το κατά πόσο ένας άνθρωπος που έχει τιμωρηθεί για τις πράξεις του μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη. Τιμωρήθηκε. Ό,τι έκανε, τιμωρήθηκε. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός ο Φιλιππίδης και χάνει ο πολιτισμός. Είναι κρίμα κατ’ αρχήν…», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής έθεσε το ζήτημα της επιστροφής ενός ανθρώπου στην κοινωνία μετά την τιμωρία του, λέγοντας: «Τιμωρήθηκε. Και ένας άνθρωπος που έχει κάνει κάτι και έχει πάει φυλακή και έχει μετανοήσει, ε, τι; Θα τον αποκλείσουμε να ξαναμπεί στην κοινωνία; Δεν είναι σωστό αυτό».

Η θέση του για τη σάτιρα και τα όριά της

Ο σκηνοθέτης τοποθετήθηκε και για τη σάτιρα, απαντώντας στο ερώτημα αν θα πρέπει να υπάρχουν όρια στον τρόπο με τον οποίο ένας δημιουργός σχολιάζει πρόσωπα και καταστάσεις.

«Η σάτιρα δεν πρέπει να έχει όριο, αρκεί να μην είναι κακόβουλη. Σατιρίζεις κάποιον όχι για να πεθάνει, αλλά για να καλυτερεύσει. Αυτή είναι καλή σάτιρα. Υπάρχουν άνθρωποι που την υπηρετούν», ανέφερε.

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στα κινηματογραφικά σχέδια του Γιάννη Σμαραγδή και ειδικότερα στη νέα ταινία που ετοιμάζει με θέμα τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Όπως είπε, το σενάριο βρίσκεται σχεδόν στην ολοκλήρωσή του και το επόμενο βήμα αφορά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Παράλληλα, έχει ήδη στο μυαλό του τον ηθοποιό που θα μπορούσε να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο, χωρίς ωστόσο να αποκλείει μια διαφορετική επιλογή.

«Το σενάριο σχεδόν έχει τελειώσει. Περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι έναν ηθοποιό. Πρέπει πάντα να έχεις μία επόμενη λύση, μία εναλλακτική, αν δεν συμβεί αυτό. Έχω και την εναλλακτική», ανέφερε.

Ο Γιάννης Σμαραγδής αποκάλυψε επίσης σε ποιους ανθρώπους σκοπεύει να αφιερώσει την ταινία, συνδέοντας το νέο του εγχείρημα με δύο πρόσωπα που, όπως είπε, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο και την κινηματογραφική του πορεία.

«Στη γυναίκα μου και στον Ευάγγελο Στασινόπουλο, που χωρίς αυτόν η ταινία Καποδίστριας δεν θα είχε γίνει ποτέ», δήλωσε.

«Μόνο αμφισβήτηση και πισώπλατα μαχαιρώματα έχω δεχτεί»

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε ακόμη στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη μέχρι σήμερα διαδρομή του στον κινηματογράφο, όταν ρωτήθηκε αν έχει αισθανθεί ότι αμφισβητήθηκε ή αν έχει δεχτεί επιθέσεις από ανθρώπους του χώρου.

Η απάντησή του ήταν άμεση και με διάθεση χιούμορ: «Μόνο αμφισβήτηση και πισώπλατα μαχαιρώματα έχω δεχτεί. Δεν ακολουθώ τις μόδες. Υπηρετώ αυτό που κληρονόμησα εγώ, εμείς, όλοι οι Έλληνες. Δεν θα αλλάξει η στάση των ανθρώπων από τις ταινίες μου, αλλά εγώ ανάβω ένα κεράκι».