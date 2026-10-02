Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο Μιχάλης Ρέππας αντιμετώπισε μια κατάσταση που επηρέασε ακόμη και την πρόσβασή του στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς, όπως αποκάλυψε, δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώνει τις απαιτούμενες εισφορές. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για εκείνη την περίοδο και για τις δυσκολίες που επιδεινώθηκαν όταν ακολούθησε η πανδημία του κορωνοϊού.

«Πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως όλοι οι Έλληνες, στην οικονομική κρίση, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάλι στη φάση που ήμουν πριν. Ο covid ήρθε καπάκι και τα έκανε όλα λίμπα, αλλά κυρίως στην οικονομική κρίση», ανέφερε ο Μιχάλης Ρέππας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια περιέγραψε πιο συγκεκριμένα την οικονομική πίεση που είχε αντιμετωπίσει, εξηγώντας ότι έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά.

«Δυστυχώς ήρθε η στιγμή για εμένα, -αλλά και για πάρα πολλούς Έλληνες- που δεν μπορούσα να καλυφτώ από τα ασφαλιστικά μου ταμεία, επειδή δεν είχα λεφτά να πληρώσω».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις φίλων του, οι οποίοι δυσκολεύονταν να αντιληφθούν τη δική του οικονομική κατάσταση λόγω της επαγγελματικής του εικόνας.

«Τότε πολλοί φίλοι μου, μου είπαν “Τι βλακείες κάθεσαι και λες και λες ότι δεν έχεις λεφτά”. Είπα ότι δεν μου αρέσει η εικόνα ότι είμαστε σε μια γυάλα, γιατί δεν ζούμε σε μία γυάλα. Ζούμε όπως ζει ο κόσμος και την περίοδο της κρίσης όλοι επηρεαστήκαμε, εκτός από τους ανθρώπους είχαν να κάνουν με τη ναυτιλία, όλοι οι άλλοι δυσκολευτήκαμε».

Οι «Τρεις Χάριτες» και το άγχος να επαναλάβει την επιτυχία

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε και για την περίοδο κατά την οποία οι «Τρεις Χάριτες» γνώρισαν μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Όπως εξήγησε, η αναγνώριση δεν τον φόβισε αρχικά, όμως η συνέχεια δημιούργησε μια διαφορετική πίεση: την ανάγκη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

«Στην επαρχία κατάλαβα πρώτη φορά ότι ο κόσμος μας αγαπάει. Δεν με άγχωσε αυτό. Όταν πέρασαν οι “Χάριτες” εννοείται ότι με άγχωσε να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν έβαλα εγώ τον πήχη ψηλά, μόνος του πήγε. Ο κόσμος τον έβαλε. Εμείς κάνουμε ό,τι νομίζουμε καλύτερο. Ο κόσμος κάνει την επιτυχία, δεν την κάνει ο καλλιτέχνης».

Ο σεναριογράφος αναγνώρισε, πάντως, ότι η ανταπόκριση του κοινού δεν είναι κάτι που μπορεί να προβλεφθεί κάθε φορά, καθώς και ο ίδιος έχει γνωρίσει τόσο επιτυχίες όσο και περιπτώσεις όπου οι εκτιμήσεις του δεν επιβεβαιώθηκαν.

«Δεν έχω το κριτήριο της επιτυχίας. Και έξω έχω πέσει και μέσα έχω πέσει. Όλα έχουν συμβεί. Αλλά αυτό που έχει ανάγκη την κάθε στιγμή το κοινό, ποτέ κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Ποτέ. Πρέπει να συμπέσει το timing».

Φέρνοντας ως παράδειγμα δύο διαφορετικές κινηματογραφικές δουλειές του, πρόσθεσε: «Δηλαδή, το “Safe Sex” βγήκε και έγινε μπαμ. Το “Κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο” ήταν πολύ πιο βραδυφλεγές».