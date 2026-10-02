Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στην Κένυα μαζί με τον σύντροφό της και η πρώτη της επαφή με την καθημερινότητα στο Ναϊρόμπι ήταν πολύ διαφορετική από τις εικόνες ενός συνηθισμένου ταξιδιού. Στις 2 Οκτωβρίου επισκέφθηκε το πατρικό σπίτι του ξεναγού τους, το οποίο βρίσκεται σε παραγκούπολη και φιλοξενεί περίπου 14 μέλη της οικογένειάς του.

Η ίδια κατέγραψε με το κινητό της την επίσκεψη και μοιράστηκε μέρος της εμπειρίας με το κοινό της. Από τα πρώτα λεπτά, όπως φάνηκε από όσα είπε στην κάμερα, δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί όσα έβλεπε γύρω της.

Στο βίντεο εξήγησε ότι ο ξεναγός τους, ο Μούσα, τους είχε οδηγήσει στο πατρικό του, όπου ζει μαζί με συγγενικά του πρόσωπα. Εκεί συζήτησαν για τις συνθήκες ζωής στην περιοχή, μεταξύ άλλων για τον ηλεκτρισμό και την εκπαίδευση.

Η Ιωάννα Τούνη έδειξε στη συνέχεια το εσωτερικό του σπιτιού. Πίσω από μια κουρτίνα υπήρχε ο χώρος που χρησιμοποιείται ως υπνοδωμάτιο, ενώ στο μικρό καθιστικό βρισκόταν ένα τραπέζι που μετακινείται, ώστε ο χώρος να μετατρέπεται σε σημείο ύπνου για την οικογένεια.

Όπως ανέφερε η ίδια στο βίντεο:

«Πάμε να δούμε λιγάκι πού καθόμαστε και πού είμαστε. Γυρίζω την κάμερά μου και τώρα είμαστε μέσα στο σπίτι. Εδώ πέρα είναι πίσω από την κουρτίνα, ουσιαστικά η κρεβατοκάμαρα και εδώ πέρα είναι το σαλονάκι που μας είπαν ότι μετακινούν αυτό το τραπέζι και κοιμούνται όλη η οικογένεια. Απ’ ό,τι κατάλαβα 14 άτομα μένουν εδώ μέσα. Βγαίνω και έξω λίγο να σου δείξω πώς είναι».

Ακολούθησε μια σύντομη περιήγηση στον εξωτερικό χώρο. Η influencer έδειξε τη μικρή αυλή, τα σκυλιά και τα ρούχα που ήταν απλωμένα, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της ακολούθους εικόνες από την καθημερινότητα της οικογένειας.

Η συγκίνηση μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είχε ξαναδεί

Η εμπειρία αυτή προκάλεσε έντονη συναισθηματική αντίδραση στην Ιωάννα Τούνη, η οποία παραδέχθηκε ότι δεν είχε βρεθεί ξανά σε αντίστοιχο περιβάλλον. Παράλληλα, στάθηκε στην αντίθεση ανάμεσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και στη διάθεση των ανθρώπων που συνάντησε.

«Και κάπως εγώ πρώτη φορά έχω βγάλει TikTok και κάπως στεναχωριέμαι. Αλλά ξέρεις τι; Βλέπω ότι οι άνθρωποι εδώ φαίνονται πολύ χαρούμενοι. Τα παιδιά τρέχουν πολύ χαρούμενα. Ναι, πρώτη φορά βρίσκομαι σε τέτοιο μέρος. Δεν ξέρω. Θέλω να σας τα δείξω από τη μία… Από την άλλη κάπως σηκώνω το χέρι μου και νιώθω άσχημα για να βγάλω βίντεο», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ακόμη ότι πριν καταγράψει τις εικόνες θέλησε να βεβαιωθεί πως οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί συμφωνούσαν να εμφανιστούν στο βίντεο.

«Θα το ξεπεράσω το πρώτο σοκ. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ welcome. Ρώτησα αν είναι οκ να βγάλω βίντεο. Μου λένε “Εννοείται, feel free, μπορείς να βγάλεις ό,τι θέλεις”. Δεν ξέρω καν τώρα τι βγάζω αυτή τη στιγμή. Και εδώ πέρα λοιπόν η είσοδος του σπιτιού, η παραγκούπολη που σου έλεγα», είπε συνεχίζοντας την καταγραφή.

Λίγο αργότερα, μέσα από τα stories της, αναφέρθηκε και στην εικόνα της πόλης, κάνοντας λόγο για μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών στους δρόμους. Η εικόνα αυτή πρόσθεσε ακόμη ένα στοιχείο στην εμπειρία που περιέγραφε στους followers της.

Η πρώτη ημέρα του ταξιδιού είχε ξεκινήσει, πάντως, με εντελώς διαφορετικό κλίμα. Πριν από την επίσκεψη στην παραγκούπολη του Ναϊρόμπι, η Ιωάννα Τούνη είχε δείξει στα social media το δωμάτιο όπου είχε προγραμματίσει να μείνει με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, καθώς και το δώρο που της είχε ετοιμάσει ο σύντροφός της.

Λίγο αργότερα, οι εικόνες από το σπίτι του ξεναγού της μετέφεραν το ταξίδι σε μια εντελώς διαφορετική πλευρά της ζωής στην Κένυα, την οποία η ίδια θέλησε να καταγράψει και να μοιραστεί με το κοινό της.