Ο Σταύρος Ξαρχάκος ξεκαθάρισε τη θέση του για τη χρήση μουσικής του σε πολιτικό σποτ, μετά την ενημέρωσή του για σχετικό υλικό που χρησιμοποιεί έργο του. Με δημόσια τοποθέτησή του, τόνισε ότι δεν έχει παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής του, ενώ ζήτησε την απόσυρση του υλικού.

Ο ίδιος ανέφερε ότι κατά καιρούς έχει δεχθεί σχετικά αιτήματα, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Όπως εξηγεί, πρόκειται για μια επιλογή που έχει ακολουθήσει σταθερά και αφορά συνολικά τη σχέση της μουσικής του με την πολιτική.

«Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί».

Η θέση του για τη χρήση των έργων του

Ο Σταύρος Ξαρχάκος εξηγεί στη συνέχεια τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπει τη σύνδεση των έργων του με συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ή πρόσωπο.

«Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο».

Στην ίδια δήλωση διευκρινίζει ότι η χρήση μουσικής του σε πολιτικό περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του δεν μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη δικής του πολιτικής τοποθέτησης.

«Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη».

Κλείνοντας, ο συνθέτης ζητά να αποσυρθεί το συγκεκριμένο υλικό και επαναλαμβάνει ότι η θέση του απέναντι στη χρήση της μουσικής του για πολιτικούς σκοπούς παραμένει σταθερή.

«Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου.

Σταύρος Ξαρχάκος»