H έκθεση «Monaco Yacht Show» που ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις στις 26 Σεπτεμβρίου έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να είναι μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις στον κόσμο για τη βιομηχανία των superyacht, συγκεντρώνοντας κόσμο από όλα τα μήκη και τα πλάτης της γης. Μεταξύ αυτών, κατασκευαστές γιοτ, σχεδιαστές, μεσίτες, brand πολυτελείας, ειδικούς στη ναυτιλία και πελάτες με υψηλή αυτό που ονομάζεται «υψηλή καθαρή αξία» στο πριγκιπάτο.

Η βάση της έκθεση, που είναι ετήσια, βρίσκεται στο Port Hercule του Μονακό, ενώ η ίδια η έκθεση παρέχει μια ευρεία πλατφόρμα για να ανακαλύψει κανείς τα πιο πρόσφατα superyachts, tenders, ναυτιλιακή τεχνολογία και προϊόντα πολυτελούς τρόπου ζωής. Παράλληλα με τις εκθέσεις γιοτ, το Monaco Yacht Show προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνική και επαγγελματική δικτύωση, ιδιωτικές συναντήσεις, συζητήσεις για ναυλώσεις και μεσιτείες, καθώς και για ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Τα διαμάντια της φετινής έκθεσης

Ο στόλος των σκαφών που παρουσιάστηκαν φέτος διέθετε μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα νεόδμητων, υπό μεσιτεία , ναυλωμένων, ανακαινισμένων, ιστιοπλοϊκών και υπερπολυτελών yachts . Μεταξύ των πλέον αξιοσημείωτων θαλαμηγών που εκτέθηκαν στο «Monaco Yacht Show 2026» ήταν :

Η θαλαμηγός «Leviathan» που ήταν και το μεγαλύτερο γιοτ που εκτέθηκε στο «MYS 2026», με μήκος 111 μέτρα (364 πόδια). Το γιοτ της κατασκευαστικής εταιρείας «Oceanco» που κάποτε ανήκε σε ελληνικά χέρια παρουσιάστηκε παράλληλα με το σκάφος υποστήριξης «Draak» μήκους 93 μέτρων, αναδεικνύοντας μια νέα ιδέα που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση μεγάλων αποστάσεων καθώς και την επιστημονική έρευνα.

Ο σχεδιασμός του ενσωματώνει ένα σύστημα πρόωσης ντίζελ-ηλεκτρικού κινητήρα, εκτεταμένες επιστημονικές εγκαταστάσεις και ένα ξεχωριστό μοντέρνο εξωτερικό. Στο Μονακό, το «Leviathan» προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή ως μία από τις σημαντικότερες νέες προσθήκες στον παγκόσμιο στόλο superyacht.

Η θαλαμηγός ανήκει στον Gabe Newell, συνιδρυτή της «Valve», και αποτελεί μέρος του επιστημονικού στόλου εξερεύνησης «Inkfish». Η «Oceanco» επιβεβαίωσε ότι το «Leviathan» και το συνοδευτικό πλοίο «Draak» ανήκουν και τα δύο στον Αμερικανό προγραμματιστή, επιχειρηματία και πρόεδρο της «Valve Corporation». Ενώ και τα δυο σκάφη πρόκειται για σημαντικές νέες προσθήκες στον παγκόσμιο στόλο superyacht.

Leviathan

Η θαλαμηγός «Nixie» μήκους 102 μέτρων. Ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ της έκθεσης, το «Nixie» αντιπροσωπεύει την τεχνογνωσία της ναυπηγικής εταιρείας «Lürssen» στην κατασκευή εξαιρετικά προσαρμοσμένων, μεγάλων αποστάσεων. Ο σημαντικός όγκος της θαλαμηγού είναι κατάλληλος για εκτεταμένη διαμονή επισκεπτών, πολλαπλούς χώρους αναψυχής και κρουαζιέρες μεγάλων αποστάσεων.

Όπως μάλιστα αποκαλύφθηκε στο «Monaco Yacht Show» σε δημόσιες συζητήσεις ο Nik Storonsky, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της «Revolut», είναι ο νυν ιδιοκτήτης του. Με πληροφορίες να αναφέρουν ότι απέκτησε το κόσμημα αυτό του ναυπηγείου της «Lürssen» και μήκους 102,4 μέτρων, τον Ιανουάριο του 2026.

NIXIE

Η θαλαμηγός «Pangea» της «Damen Yachting», και μήκους 80 μέτρων . Πρόκειται για ένα σκάφος σχεδιασμένο και με προφίλ «γιοτ εξερευνητή», το «Pangea» συνδυάζει ισχυρές δυνατότητες ανοιχτής θάλασσας με άνετους χώρους διαβίωσης και αποθήκευσης. Το γιοτ είναι κατάλληλο για ιδιοκτήτες που αναζητούν εκτεταμένα ταξίδια και πρόσβαση σε απομακρυσμένους προορισμούς.

Η εταιρεία «Pangea – Amels» επιβεβαίωσε ότι το γιοτ δημιουργήθηκε για έναν μεμονωμένο ιδιοκτήτη με εξαιρετικά εξατομικευμένες προδιαγραφές, αλλά η ταυτότητα του ιδιοκτήτη έχει απαγορευτεί να δημοσιοποιηθεί.

Pangea

Η θαλαμηγός «B.Now» των 67 μέτρων από το ιστορικό ναυπηγείο της «Benetti». Το γιοτ συνδυάζει σύγχρονο στυλ με ευρύχωρους εξωτερικούς χώρους και έντονη έμφαση στη διαβίωση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Benetti B.Now

Ο σχεδιασμός του έχει ως στόχο να υποστηρίξει χαλαρή κρουαζιέρα και ψυχαγωγία.

Benetti B.Now

Η θαλαμηγός «Sea Raider X» του ναυπηγείου της «ISA Yachts», μήκους 66,4 μέτρων. Το «Sea Raider X» αντανακλά την εστίαση της «ISA Yachts», που έχει κατασκευάσει θαλαμηγούς και για Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές, στην απόδοση, τον μοντέρνο σχεδιασμό και την εκλεπτυσμένη άνεση επί του σκάφους. Το γιοτ προσφέρει μια ισορροπία μεταξύ κομψής διαμονής και των δυνατοτήτων που απαιτούνται για εκτεταμένη κρουαζιέρα.

Η θαλαμηγός «Simena» της «Ares Yachts». Πρόκειται για ένα ιστιοπλοϊκό γιοτ 62 μέτρων . Η «Simena» συνδυάζει την απόδοση ιστιοπλοΐας και την άνεση ενός superyacht. Ο σχεδιασμός του σκάφους απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που εκτιμούν μια πιο ενεργή και περιβαλλοντικά ελκυστική εμπειρία κρουαζιέρας.

Η θαλαμηγός «QU2» της «Damen Yachting», μήκους 60 μέτρων . Το «QU2» καταδεικνύει τη δύναμη της «Damen» στην κατασκευή σκαφών αναψυχής με γνώμονα την αποστολή και την υποστήριξη. Το γιοτ έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία, την αντοχή και την πρακτική πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων κρουαζιέρας.

Η θαλαμηγός «Silver Fox» του ναυπηγείου «Sanlorenzo», μήκους 73,4 μέτρων. Το «Silver Fox» συνδυάζει την ιταλική σχεδιαστική γλώσσα της «Sanlorenzo» με την κλίμακα και τις ανέσεις ενός μεγάλου custom made superyacht. Τα ευρύχωρα καταστρώματα και οι εκλεπτυσμένοι εσωτερικοί χώροι του είναι κατάλληλα για ιδιωτικές κρουαζιέρες και ψυχαγωγία.

Silver Fox

H θαλαμηγός «Coral Ocean» του ναυπηγείου της «Lürssen», μήκους 72,55 μέτρων. Το «Coral Ocean» αναγνωρίζεται για το ξεχωριστό εξωτερικό του στυλ και τους εκλεπτυσμένους χώρους του. Το γιοτ αντικατοπτρίζει τη διαχρονική γοητεία των μεγάλων, εξαιρετικά εξατομικευμένων γιοτ που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση, την ιδιωτικότητα και την ψυχαγωγία.

Η θαλαμηγός τύπου «Mangusta»- 165 REV της «Overmarine», μήκους 49,9 μέτρων. Το Mangusta 165 REV είναι ένα γιοτ υψηλών επιδόσεων με σπορ προφίλ και ισχυρή πρόωση. Συνδυάζει την ικανότητα γρήγορης πλεύσης με πολυτελή διαμονή και εκτεταμένους κοινωνικούς χώρους.

Ο επίσημος στόλος του φετινού «Monaco Yacht Show» περιελάμβανε επίσης καθιερωμένa και αναγνωρίσιμα παγκοσμίως γιοτ όπως το «Boardwalk V» των 76,5 μέτρων, που ανήκει στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, Tillman Fertita, τη θαλαμηγό «Pa’Lante» των 55 μέτρων, τη γιοτ «Meira» των 54,5 μέτρων, το σκάφος «My Lady» των 50 μέτρων, και το «Oceanos» των 49,23 μέτρων, μαζί με πολλά γιοτ διαθέσιμα προς πώληση ή ναύλωση.