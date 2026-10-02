Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να δυσκολεύεται πλέον ακόμη και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον βασιλιά Κάρολο, καθώς σύμφωνα με νέα αναφορά οι κλήσεις του δεν προωθούνται στον μονάρχη. Η ίδια πληροφορία υποστηρίζει ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει στον δούκα του Σάσεξ αυξανόμενη απογοήτευση και θυμό.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση του Χάρι με τον Κάρολο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ένταση, ενώ οι επαφές του με τον πατέρα του και τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παραμένουν περιορισμένες.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής The Scoop του NewsNation, Paula Froelich, μετέφερε την πληροφορία επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει την κατάσταση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, «οι κλήσεις του Χάρι δεν προωθούνται πλέον».

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι ο Χάρι «γίνεται όλο και πιο απογοητευμένος και θυμωμένος κάθε μέρα», καθώς δεν φαίνεται να καταφέρνει να έχει την επικοινωνία που επιδιώκει με τον πατέρα του.

Η ασφάλεια του Χάρι και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Κάρολο

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Ουίλιαμ αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τον ίδιο τρόπο που είχαν αντιμετωπίσει προηγούμενες δημόσιες αντιπαραθέσεις του Χάρι, όταν εκείνος ζούσε στο Μοντεσίτο.

«Ο βασιλιάς και ο Ουίλιαμ αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση όπως έκαναν όταν ο Χάρι έκανε διεθνή ξεσπάσματα ενώ ζούσε στο Μοντεσίτο», αναφέρει η πηγή.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η διαμάχη γύρω από την προσωπική ασφάλεια του Χάρι στη Βρετανία. Ο δούκας του Σάσεξ έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του για το ζήτημα και έχει επιδιώξει την επαναφορά της προστασίας που είχε όταν ήταν εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η πηγή που επικαλείται η Froelich υποστηρίζει ότι οι τηλεφωνικές επαφές του Χάρι με τον πατέρα του δεν αφορούν απλώς μια προσπάθεια να διατηρηθεί η οικογενειακή επαφή.

«Δεν καλεί για να μάθει νέα ή για να προσπαθήσει να συναντηθούν. Καλεί για να παραπονεθεί και να προσπαθήσει να πιέσει τον πατέρα του ώστε να του επιστρέψει την ασφάλεια που πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Είναι εξαντλητικό. Και είναι μια λανθασμένη προσέγγιση.», αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Από τη Μέγκαν και την Κέιτ στη ρήξη Χάρι και Ουίλιαμ

Οι εντάσεις στην οικογένεια των Ουίνδσορ έχουν τις ρίζες τους αρκετά χρόνια πίσω. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στη διαμάχη που είχε προκύψει ανάμεσα στη Μέγκαν Μαρκλ και την Κέιτ Μίντλετον γύρω από τα φορέματα των παρανύμφων και την πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση αποτέλεσε ένα από τα επεισόδια που επιβάρυναν τις σχέσεις των δύο ζευγαριών και, με την πάροδο του χρόνου, η ένταση μεταφέρθηκε στη σχέση των δύο αδελφών.

Η κυκλοφορία του Spare, των απομνημονευμάτων του Χάρι, πρόσθεσε ένα ακόμη κεφάλαιο στη δημόσια αντιπαράθεση. Έκτοτε έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς πληροφορίες για προσπάθειες αποκατάστασης των οικογενειακών σχέσεων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει μια σταθερή επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

Παράλληλα, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να επιθυμεί να περιοριστεί η απόσταση που έχει δημιουργηθεί με τον μικρότερο γιο του. Ένα από τα ζητήματα που συνδέονται με αυτή την επιθυμία είναι και η σχέση του με τα δύο παιδιά του Χάρι και της Μέγκαν, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Τα δύο παιδιά μεγαλώνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν πραγματοποιήσει περιορισμένες επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που σημαίνει ότι οι συναντήσεις τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια παραμένουν σπάνιες.

Την ίδια στιγμή, το νέο δημοσίευμα έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συζήτηση που έχει προκαλέσει το Swan Song, τα απομνημονεύματα του Τσαρλς Σπένσερ. Το βιβλίο περιλαμβάνει αναφορές στη Νταϊάνα και σε γεγονότα που αφορούν τη βασιλική οικογένεια, ενώ δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο Χάρι ενδέχεται να γνώριζε εκ των προτέρων ορισμένα από όσα περιλαμβάνονται σε αυτό.

Οι σχετικές αναφορές έφεραν ξανά τον πρίγκιπα Χάρι στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τον πατέρα και τον αδελφό του, την ώρα που οι πληροφορίες για προσπάθειες προσέγγισης εξακολουθούν να διαδέχονται η μία την άλλη.