Ο Τζιμ Κάρεϊ κυριάρχησε στη βιομηχανία του κινηματογράφου κατά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές των 00s, όμως τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει μια πολύ πιο ήσυχη ζωή, αφιερωμένη στις καλές τέχνες και τη ζωγραφική, έχοντας απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από το Χόλιγουντ.

Την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι ο 64χρονος ηθοποιός παντρεύτηκε διακριτικά τη σύντροφό του, Μιν Α, σε μια μικρή τελετή στο Λος Άντζελες. Η ηθοποιός και καλλιτέχνις με έδρα το Λος Άντζελες, γνωστή και ως Μίνζι, και ο Κάρεϊ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δημόσια ως ζευγάρι στα βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι, τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται για τον τρίτο γάμο του Κάρεϊ. Είχε παντρευτεί την ηθοποιό Μελίσα Γούομερ το 1987 και στη συνέχεια τη συμπρωταγωνίστριά του στο Dumb and Dumber, Λόρεν Χόλι, το 1996.

Η νέα αυτή σελίδα στην προσωπική του ζωή έρχεται μετά από χρόνια στα οποία ο ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με δημόσιες αντιπαραθέσεις, αποτυχημένες σχέσεις και, κυρίως, την τραγική αυτοκτονία της πρώην συντρόφου του Κατριόνα Γουάιτ το 2015.

Ο Κάρεϊ γνώρισε τη Γουάιτ το 2012, όταν εκείνη ήταν 27 ετών και εκείνος 52. Η ιρλανδικής καταγωγής makeup artist πέθανε από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο θάνατός της κρίθηκε αυτοκτονία, όμως ο εν διαστάσει σύζυγός της, Μαρκ Μπάρτον, κατέθεσε αγωγή κατά του Κάρεϊ, υποστηρίζοντας ότι είχε συμβάλει στην ψυχική της κατάρρευση.

Στην υπόθεση ήρθαν στο φως σημειώματα που είχε γράψει η Γουάιτ, στα οποία περιέγραφε τη σχέση τους και εξέφραζε σοβαρές κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού. Ο Κάρεϊ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και κατέθεσε ανταγωγή, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η πρώην σύντροφός του τον είχε εκβιάσει. Τελικά απαλλάχθηκε και η δικαστική διαμάχη έληξε, όμως η υπόθεση επηρέασε την εικόνα του και ο Κάρεϊ αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα.

Πριν από τη Γουάιτ, ο ηθοποιός είχε μια σειρά από γνωστές σχέσεις και χωρισμούς. Ο γάμος του με τη Μελίσα Γούομερ έληξε το 1995, ενώ το 1996 παντρεύτηκε τη Λόρεν Χόλι. Ο γάμος τους κράτησε μόλις οκτώ μήνες. Το 1999 αρραβωνιάστηκε τη συμπρωταγωνίστριά του στο Me, Myself & Irene, Ρενέ Ζελβέγκερ, αλλά η σχέση τους δεν κατέληξε σε γάμο.

Ακολούθησαν η σχέση του με την Τζάνιουαρι Τζόουνς και, από το 2005 έως το 2010, εκείνη με τη Τζένι ΜακΚάρθι.

Παράλληλα, ο Κάρεϊ βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων. Το 2015 εξέφρασε έντονα τις απόψεις του κατά των εμβολίων, δεχόμενος κριτική για την έλλειψη επιστημονικών στοιχείων που, όπως επισημάνθηκε, τις στήριζαν, όπως αναφέρει η Daily Mail. Το 2022 καταφέρθηκε εναντίον του Γουίλ Σμιθ μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ στα Όσκαρ.

Η επαγγελματική του πορεία, πάντως, υπήρξε εντυπωσιακή. Μετά τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, έγινε παγκόσμιο όνομα με το Ace Ventura: Pet Detective το 1994 και ακολούθησαν οι επιτυχίες The Mask και Dumb and Dumber. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως Batman Forever, The Cable Guy, Liar Liar, The Truman Show, Man on the Moon, Bruce Almighty και Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες από έξι υποψηφιότητες, ενώ έγινε ο πρώτος κωμικός ηθοποιός που έλαβε αμοιβή 20 εκατ. δολαρίων προκαταβολικά για το The Cable Guy.

Το 2022 είχε δηλώσει ότι σκεφτόταν να εγκαταλείψει οριστικά την υποκριτική, όμως αργότερα επέστρεψε για το Sonic the Hedgehog 3, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «χρειαζόταν τα χρήματα». Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας αποσύρθηκε ξανά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιστροφή του έγινε τον Φεβρουάριο, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως ως ζευγάρι με τη Μιν Α στα Σεζάρ. Κατά την ομιλία του, ευχαρίστησε την κόρη του Τζέιν, τον εγγονό του Τζάκσον και τη «θαυμάσια σύντροφό» του, Μιν Α: «Σε αγαπώ, Μιν Α», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι έχει θεαθεί μαζί από το 2022 και πλέον φαίνεται να έχει περάσει σε ένα νέο κεφάλαιο, μακριά από την ένταση της εποχής που ο Κάρεϊ αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.