Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φέρεται να είχε δεχθεί ανεπιθύμητο άγγιγμα και χυδαία σεξουαλική πρόταση από τον Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ, πατέρα του Ντόντι αλ Φαγιέντ, λίγο μετά την έναρξη της σχέσης της με τον γιο του. Το περιστατικό δεν περιγράφεται ως προσωπική μαρτυρία της πριγκίπισσας, αλλά ως κάτι που, σύμφωνα με τον αδελφό της, εκείνη τού είχε εκμυστηρευτεί.

Ο Τσαρλς Σπένσερ καταγράφει το περιστατικό στο νέο του βιβλίο Swan Song: Diana, My Sister, που κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει προσωπικές αναμνήσεις από τη ζωή της αδελφής του. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι αποφάσισε να γράψει τη δική του εκδοχή για τη Νταϊάνα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την αφήγηση του Σπένσερ, η Νταϊάνα τού είχε μιλήσει με αποστροφή για τη συμπεριφορά του Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ. Ο αδελφός της γράφει ότι το περιστατικό συνέβη στις πρώτες ημέρες της σχέσης της με τον Ντόντι.

Ο Σπένσερ περιγράφει ότι ο Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ πλησίασε την πριγκίπισσα, της έβαλε το χέρι στους γλουτούς και τους έσφιξε, ενώ στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, της απηύθυνε μια χυδαία φράση με σεξουαλικό υπονοούμενο.

«Στην Αίγυπτο, ο πεθερός έχει την πρώτη ευκαιρία»

Η φράση που αποδίδει ο Τσαρλς Σπένσερ στον Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ είναι ιδιαίτερα ωμή. Στο βιβλίο, όπως αναπαράγεται από τα δημοσιεύματα που έχουν εξετάσει το σχετικό απόσπασμα, ο Σπένσερ γράφει ότι η Νταϊάνα τού είχε πει πως ο πατέρας του Ντόντι τής έκανε την κίνηση και στη συνέχεια είπε: «Και στην Αίγυπτο, ο πεθερός έχει την πρώτη ευκαιρία…»

Η Νταϊάνα με τον Ντόντι αλ Φαγιέντ το καλοκαίρι του 1997 – Στο νέο του βιβλίο, ο Τσαρλς Σπένσερ καταγράφει όσα υποστηρίζει ότι του είχε εκμυστηρευτεί η αδελφή του για τον πατέρα του Ντόντι

Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί το πιο σοκαριστικό στοιχείο της αφήγησης, καθώς παρουσιάζει το περιστατικό όχι ως μια αμήχανη κοινωνική στιγμή, αλλά ως μια ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση την οποία, σύμφωνα με τον Σπένσερ, η αδελφή του είχε εκλάβει με έντονη αποστροφή.

Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά στην περίοδο που η Νταϊάνα και ο Ντόντι αλ Φαγιέντ είχαν αρχίσει να εμφανίζονται μαζί, το καλοκαίρι του 1997, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό τους στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου.

Ο Σπένσερ υποστηρίζει μάλιστα στο βιβλίο του ότι η αδελφή του δεν συμπαθούσε τον Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ, παρά τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον γιο του. Η ιταλική Corriere della Sera, παρουσιάζοντας τα αποσπάσματα του βιβλίου, αναφέρει επίσης ότι ο Σπένσερ γράφει πως η Νταϊάνα δεν ήταν ερωτευμένη με τον Ντόντι και ότι η σχέση τους είχε διαφορετική σημασία για εκείνη.

Η αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερο βάρος σήμερα, καθώς το όνομα του Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ έχει επανέλθει στο προσκήνιο λόγω των εκατοντάδων καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση που έχουν διατυπωθεί μετά τον θάνατό του. Η βρετανική αστυνομία έχει αναφέρει ότι περισσότερες από 500 γυναίκες έχουν απευθυνθεί στις Αρχές, ενώ οι έρευνες αφορούν καταγγελίες που συνδέονται με τον πρώην ιδιοκτήτη των Harrods και άλλα πρόσωπα ή χώρους που συνδέονταν μαζί του.

Το Swan Song: Diana, My Sister είναι η πρώτη φορά που ο Τσαρλς Σπένσερ μιλά εκτενώς για τη ζωή της αδελφής του από τη δική του οπτική. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από την Penguin Michael Joseph στη Βρετανία στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει σειρά προσωπικών αναμνήσεων και νέων ισχυρισμών για τη ζωή της Νταϊάνα, τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τον θάνατό της.