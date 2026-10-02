Ένα άγνωστο περιστατικό από τα νεανικά του χρόνια θυμήθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, όταν συνάντησε κατοίκους που είχαν αγοράσει μεταχειρισμένα CD από τον ίδιο σε πάγκο υπαίθριας αγοράς.

Η απρόσμενη συνάντηση σημειώθηκε στο χωριό Skenfrith του Monmouthshire, όπου ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου βρέθηκε για να ενημερωθεί για τα αντιπλημμυρικά έργα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, ο Ρομπ και η Έλεν Γουάιατ του υπενθύμισαν την πρώτη τους γνωριμία: «Στο Glanusk Estate, μου πούλησες ένα CD από έναν πάγκο με παλιά αντικείμενα».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θυμήθηκε αμέσως τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σχολιάζοντας: «Περίεργη υπαίθρια πώληση από πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, ναι, το θυμάμαι». Στην ερώτηση του κατοίκου «Το κάνεις ακόμα;», ο ίδιος απάντησε: «Όχι, δεν πουλάω… έχει κάπως στερέψει αυτό. Ίσως θα έπρεπε να το ξανανοίξω», ενώ συμπλήρωσε με αφορμή τις αναμνήσεις εκείνης της περιόδου: «Έκανα πολλά… περάσαμε ωραία εκεί».

Δράσεις στην ύπαιθρο και το ταξίδι στην Ινδία

Η παρουσία του στην περιοχή περιλάμβανε και τη συμμετοχή του σε αγροτικές εργασίες, όπου οδηγώντας τρακτέρ, συλλέγοντας σπόρους και φυτεύοντας δέντρα, ενώ φωτογραφήθηκε να πηδά πάνω από φράχτες στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που στηρίζει.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά, ο ίδιος και η Κέιτ Μίντλετον πρόκειται να ταξιδέψουν στη Βομβάη της Ινδίας για την τελετή απονομής του Earthshot Prize.

Παράλληλα, λίγες ημέρες νωρίτερα, το πριγκιπικό ζεύγος βρέθηκε στο στάδιο AMT Headingley στο Λιντς, όπου τιμήθηκε η μνήμη του αθλητή του ράγκμπι Ρομπ Μπάροου, με τους ίδιους να συναντούν οικογένειες που επηρεάζονται από τη νόσο του κινητικού νευρώνα και να παρακολουθούν τον υπερμαραθώνιο ευαισθητοποίησης που πραγματοποιεί ο Κέβιν Σίνφιλντ.