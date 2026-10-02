Κύριε Παπανώτα τα look μου τα υποστηρίζω βέβαια με κάτι από κάτω, και αυτό είναι τα α…. που ευκρινώς έχω». Με αυτή τη φράση ο Λάκης Γαβαλάς επέλεξε να απαντήσει στον Δημήτρη Παπανώτα, μετά τα σχόλια που έκανε ο δημοσιογράφος για τις εμφανίσεις και τις στιλιστικές επιλογές του σχεδιαστή μόδας.

Η τοποθέτηση του Λάκη Γαβαλά έγινε μέσω ανάρτησης στο Facebook, λίγες ώρες αφότου ο Δημήτρης Παπανώτας είχε μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες και είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ντύνεται.

Ο δημοσιογράφος αρχικά ρωτήθηκε για το GNTM, ωστόσο στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στον Λάκη Γαβαλά και στις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Δεν συμφωνώ με αυτές τις εμφανίσεις εγώ. Όλο αυτό το εκκεντρικό όλοι λένε “ναι αλλά το υποστηρίζει”. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν. Κάθεται από κάτω και το κρατάει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε για την εικόνα του σχεδιαστή, εξηγώντας ότι ο ίδιος έχει διαφορετική άποψη για τις συγκεκριμένες επιλογές.

«Εγώ βλέπω έναν ώριμο άντρα σε μια ηλικία που επίσης δεν είναι παιδάκι, που ντύνεται κάπως που καμιά φορά μου προκαλεί το γέλιο. Καμιά φορά λέω “Μα πώς κυκλοφορείς έτσι”; Δηλαδή εμένα δε μου αρέσει, αλλά είναι προσωπικό μου γούστο, έτσι;», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Η απάντηση του Λάκη Γαβαλά ήρθε αργότερα, μέσα από τα social media, με τον σχεδιαστή να επιλέγει μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά για να σχολιάσει τη φράση του δημοσιογράφου σχετικά με το κατά πόσο «υποστηρίζει» τα look που επιλέγει.

«Κύριε Παπανώτα τα look μου τα υποστηρίζω βέβαια με κάτι από κάτω, και αυτό είναι τα α… που ευκρινώς έχω», έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς στην ανάρτησή του.