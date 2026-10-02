Η Μαρία Ψωμά έγινε μητέρα μετά από έξι αποτυχημένες εξωσωματικές και δύο αποβολές, κρατώντας την εγκυμοσύνη της μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι τον όγδοο μήνα. Η βιοπαθολόγος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη δύσκολη διαδρομή που προηγήθηκε.

«Ήταν η έβδομη», είπε αναφερόμενη στην προσπάθεια που τελικά οδήγησε στην εγκυμοσύνη. Όπως εξήγησε, οι προηγούμενες αποτυχίες ήταν ένας από τους λόγους που δεν ήθελε να μοιραστεί από νωρίς τα νέα της.

«Δεν είναι ότι το έκρυβα. Εγώ είχα πολλές αποτυχίες, πολλά χρόνια επί σειρά ετών. Δηλαδή το ξέρανε ελάχιστοι άνθρωποι», ανέφερε, εξηγώντας πως προτιμούσε να κρατά αυτή την προσωπική διαδικασία σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο.

Η Μαρία Ψωμά περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο συνέχιζε κανονικά την επαγγελματική της καθημερινότητα παρά τις θεραπείες. «Πήγαινα 6 η ώρα το πρωί στις κλινικές και μετά δεν έπαιρνα ούτε μέθη και πήγαινα μετά στις 8:30 στο ιατρείο», είπε.

Μιλώντας για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, αποκάλυψε: «Πάντα κάτι μου έλειπε. Δεν είχα θέματα με τους άντρες, αλλά ήξερα πάντα ότι μου έλειπε ένα παιδί. Το ξέρω ότι πάντα θα είχα ένα αγκάθι, το ήθελα πάντα».

Η ίδια αναφέρθηκε και στις δύο αποβολές που είχε με τον σύζυγό της, πριν προχωρήσει στις επόμενες προσπάθειες: «Είχα και δύο αποβολές με τον άντρα μου, μετά μπήκα στη διαδικασία να κάνω καταψύξεις».

Η εγκυμοσύνη παρέμεινε κρυφή σχεδόν μέχρι το τέλος. «Οι ασθενείς που ερχόντουσαν στο ιατρείο το είδαν τον 8ο μήνα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας και το χιουμοριστικό περιστατικό με μία πελάτισσά της που τη ρώτησε αν είχε φάει φασολάδα.

Παρά την τελική έκβαση, η ίδια αποκάλυψε πως χρειάστηκε χρόνο μέχρι να μπορέσει να χαρεί την εγκυμοσύνη. «Σε κάθε αποτυχία έλεγα στοπ, σταματάω. Είναι τόσο μεγάλη η προσπάθεια και το ψυχικό κόστος… Μέχρι τον 8ο δεν είχα χαρά», είπε.