«Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει ο Δημήτρης, δεν το περιμέναμε, γιατί πήγαινε κάθε μέρα και καλύτερα»: Με αυτά τα λόγια τοποθετήθηκε η Σάντρα Βουτσά στην εκπομπή «Happy Day», καθώς το Σάββατο 3 Οκτωβρίου τελείται το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών.

Η ίδια περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιδεινώθηκε η υγεία του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 μετά το έμφραγμα που υπέστη στα γυρίσματα του «J2US».

«Υπήρχε βελτίωση και αρκετή βελτίωση θα έλεγα, αλλά έγινε αυτό με αυτό το μικρόβιο, που δυστυχώς είναι σύνηθες στα νοσοκομεία και ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να το πολεμήσει αυτή τη φορά», ανέφερε σχετικά με την επιπλοκή που παρουσιάστηκε.

Η σχέση με την οικογένεια και η επόμενη ημέρα

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον στενό δεσμό που τη συνέδεε με τον εκλιπόντα, αλλά και στη στήριξη προς τη σύζυγό του, Κατερίνα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της: «Ήταν αδερφός μου ο Δημήτρης και τώρα έγινε η Κατερίνα».