Η Βικτώρια Δέλλα έκανε το πρώτο της βήμα στην Ιατρική και μαζί μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά της. Η 18χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η ίδια μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα στη σχολή. Με την ιατρική ρόμπα και έχοντας δίπλα της τον πατέρα της, φωτογραφήθηκε χαμογελαστή, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τη νέα σελίδα που ανοίγει στη ζωή της.

Ο Τραϊανός Δέλλας αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στον δικό του λογαριασμό, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!».

Η μετακόμιση στην Κύπρο έρχεται λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα. Η Βικτώρια, στα 18 της χρόνια, ξεκινά πλέον τις σπουδές της μακριά από την Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογενειακή της ζωή έχει αλλάξει σημαντικά.

Η Βικτώρια Δέλλα στην Κύπρο και η παρουσία της Στάλω Ηλία

Στη νέα της ζωή στην Κύπρο, η 18χρονη έχει κοντά της και τη νονά της, Στάλω Ηλία. Η σχεδιάστρια μόδας ζει μόνιμα στη Λάρνακα και συνδεόταν επί σχεδόν δύο δεκαετίες με στενή φιλία με τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η Βικτώρια Δέλλα με την ιατρική ρόμπα της, έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα.

Η παρουσία της στην Κύπρο σημαίνει ότι η Βικτώρια έχει ένα ακόμη οικείο πρόσωπο στο πλευρό της, την ώρα που προσαρμόζεται στη νέα της καθημερινότητα και στις απαιτήσεις των σπουδών της.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Τραϊανός Δέλλας εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει και ο ίδιος στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται επαγγελματικές προτάσεις που θα μπορούσαν να συνδυάσουν την επόμενη κίνηση στην καριέρα του με την παραμονή του κοντά στην κόρη του.

Ο Τραϊανός Δέλλας έχει άλλωστε προηγούμενη σχέση με το κυπριακό ποδόσφαιρο. Από το 2008 έως το 2010 αγωνίστηκε στην Ανόρθωση, περίοδο κατά την οποία απέκτησε γνώση του ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος του νησιού.

Προς το παρόν, η Βικτώρια έχει στρέψει την προσοχή της στην Ιατρική. Η πρώτη της φωτογραφία με την ιατρική ρόμπα αποτελεί το πρώτο στιγμιότυπο από τη νέα καθημερινότητα που ξεκινά στην Κύπρο.