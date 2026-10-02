Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έστρεψε την κουβέντα στον Νίκο Συρίγο και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, θέτοντας στον δημοσιογράφο μια ευθεία ερώτηση για πρόταση γάμου, στο «Χαμογέλα και πάλι» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η ερώτηση για το δαχτυλίδι προκάλεσε γέλια στο πλατό, ενώ ο Συρίγος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο.

Ο Μικρούτσικος δεν άφησε όμως το θέμα εκεί. Αφού πρώτα τον ρώτησε αν έχει ζητήσει την Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε γάμο, συνέχισε με τη δική του εκδοχή για το πώς θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια κίνηση.

«Νίκο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις ζητήσει με δαχτυλίδι σε γάμο την Ελεωνόρα;» ρώτησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, προκαλώντας τις αντιδράσεις των συνεργατών της εκπομπής.

Ο Νίκος Συρίγος απάντησε αρνητικά και ο Μικρούτσικος επανήλθε, θέλοντας να εξηγήσει γιατί θεωρούσε λογική την ερώτησή του.

«Γιατί γελάς; Όχι, η ερώτηση μου θα δεις πόσο λογική είναι. Το ‘χεις κάνει;» επέμεινε, πριν ακούσει ξανά την απάντηση «Όχι…».

Η αναφορά στον πατέρα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να προχωρήσει σε εικασίες για το αν ή πότε θα γίνει πρόταση γάμου. Έβαλε, ωστόσο, στην κουβέντα και τον πατέρα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη.

«Όχι… Δεν θα μπω στο αν θα το κάνεις ή όχι. Δεν θα μπω. Ούτε θα μπω στο αν θα τη ζητήσεις από τον πατέρα της. Αν και επειδή όλοι ξέρουμε τον πατέρα της, εγώ το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να πάω να τη ζητήσω από εκείνον για να περάσω ένα ευχάριστο δίωρο μαζί του».

Η συζήτηση πήρε στη συνέχεια διαφορετική τροπή, όταν ο παρουσιαστής έβαλε στο τραπέζι μια δική του, σαφώς πιο ασυνήθιστη πρόταση για το δώρο που θα μπορούσε να συνοδεύσει μια μελλοντική πρόταση γάμου.

«Αλλά έχω να σου κάνω πρόταση. Δεν παρεμβαίνω στις απόψεις σου και στα ιδεολογικά σου, αν όμως κάνεις την ζητήσεις, το γνωστό, που σκύβεις στο γόνατο και της δείχνεις το δαχτυλίδι, έχω εναλλακτικό να δείξεις πόσο διαφορετικός και πόσο πολύτιμος είσαι. Να της πας, αντί για δαχτυλίδι, ένα κιλό φέτα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.