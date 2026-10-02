Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα, όπου ανέφερε πως επιθυμεί ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα της να μπορεί να ακολουθεί έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής με τον δικό της.

«Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια. Το θέλω, αλλά εκεί πια μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έχω κάνει παιδιά. Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος. Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου. Να ξέρω ότι κλείνοντας το τηλέφωνο θα έχει λυθεί το πρόβλημα», σχολίασε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

«Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άνδρας μεσαίας οικονομικής κατάστασης. Για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα στη ζωή μου, να μπορώ να πάω και ένα ταξίδι. Θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύντροφό μου, μην είναι πιο κάτω από μένα, για να νιώθω και εγώ ότι τον θαυμάζω. Αλλά δεν είναι προτεραιότητα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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