Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη μετωποκροταφική άνοια (FTD), δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία του ηθοποιού.

Στο μήνυμά της, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις τόνισε ότι ο Μπρους Γουίλις, αποτελεί τη βασική δύναμη πίσω από τη δράση και την προσπάθειά της να ενημερώνει και να στηρίζει οικογένειες που ζουν με τη συγκεκριμένη μορφή άνοιας.

«Δεν μπορώ να περάσω την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την FTD χωρίς να μιλήσω για τον Μπρους. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δράση μου. Μου έχει ανοίξει τόσες πόρτες σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσω να περνάω μέσα από αυτές», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως δεν θέλει η διάγνωσή του να πάει χαμένη, εκφράζοντας την περηφάνια της για το γεγονός ότι, μέσα από τη δική του ιστορία, βοηθά οικογένειες που αντιμετωπίζουν την FTD, άλλες μορφές άνοιας αλλά και τους ανθρώπους που τις φροντίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα και φωνή.

«Σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του, ο Μπρους συνεχίζει να χτίζει πάνω στην κληρονομιά του. Είναι και θα είναι πάντα ένας γαμ… θρύλος. Και είμαι τόσο περήφανη που είμαι η σύζυγός του», κατέληξε.