Οι coaches του «The Voice» μίλησαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη με αφορμή το ειδικό αφιέρωμα που ετοίμασε η εκπομπή στη μνήμη του. Η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκαν στην απώλειά του και στη δύσκολη περίοδο που βιώνουν μετά τον θάνατό του.

Το αφιερωματικό επεισόδιο θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ στις 21:00. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με το μουσικό talent show μέσα από τη συμμετοχή του ως coach.

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη συμμετέχουν στο αφιέρωμα, μίλησαν στην εκπομπή «Αταίριαστοι» την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για τον συνάδελφό τους και το κενό που αφήνει πίσω του.

«Αυτή η εκπομπή είναι μόνο για τον Γιώργο, να τον τιμήσουμε, να του δείξουμε πόσο πολύ μας άγγιξε γιατί την αλήθεια του την έλεγε μέσα από τα τραγούδια του. Zήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μαζί με τον Γιώργο», σημείωσε η Έλενα Παπαρίζου.

«Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του και γεμίζοντάς τις με τη μουσική του δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που είναι ένα πένθος», είπε ο Χρήστος Μάστορας.

«Ο Γιώργος αγαπούσε πολύ τη ζωή. Είχε κι άλλα να δώσει, δεν ήταν η ώρα του να “φύγει”. Πάντα επέλεγε να λέει τα τραγούδια με την δική του αλήθεια που ένιωθε μέσα του. Εύχομαι να έχει καλό ταξίδι και όταν έρθει η ώρα θα τα ξαναπούμε», πρόσθεσε η Έλενα Παπαρίζου.