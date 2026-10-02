Ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και σχολίασε τη συμμετοχή της Μπέττυ Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή στο GNTM 7.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε γελώντας ότι η Μπέττυ Μαγγίρα τσιρίζει στο ριάλιτι μόδας. Όσο για το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου ότι η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει σχέση με τη μόδα, o Δημήτρης Παπανώτας απάντησε: «Δεν έχει σχέση με τη μόδα η Μπέττυ Μαγγίρα, αλλά αυτοί που έχουν το concept κρίνουν ότι αυτό το πρόσωπο θέλουν, θα το λουστούν. Τι να κάνουμε τώρα. Μερικές φορές τις επιλογές μας στην τηλεόραση τις πληρώνουμε. Ενίοτε και ακριβά. Όποιος δεν θέλει να σηκωθεί να φύγει. Αλλά μήπως λίγο το έχουμε τραβήξει απ’ τα μαλλιά όλο αυτό το περί σεξισμού. Εντάξει, για μοντέλο πας, θα δείξεις το σώμα σου, θα δείξεις τις ικανότητές σου».

Για την απάντηση της Μπέττυς Μαγγίρα με φωτογραφία της με τη βοήθεια του ΑΙ από το δήθεν 1821, ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε: «Συγχαρητήρια! Δεν πέφτει και μακριά σε έτος γέννησης. Είχε βγει Miss Ξάνθη, ξέρω εγώ, Miss Άνω Τριδύκλανα το 1990 νομίζω. Δεν είναι παιδάκι».