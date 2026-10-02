Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε η Κάκια Ιγερινού για την ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη στη σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, που προβλήθηκε από τον Alpha.

Μέσα από ανάρτησή της στο Facebook, η Κάκια Ιγερινού στάθηκε στην ερμηνεία της συναδέλφου της και δεν έκρυψε τον θαυμασμό της, επισημαίνοντας παράλληλα το εύρος των υποκριτικών της δυνατοτήτων και τη σταθερή παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση. Η ίδια χαρακτήρισε την Ευαγγελία Μουμούρη «σπουδαία» ηθοποιό και έκανε λόγο για «απίστευτη γκάμα», φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να γράψει πως «όλα τα Όσκαρ πηγαίνουν σε εκείνη».

Το μήνυμα της Κάκια Ιγερινού για την Ευαγγελία Μουμούρη

ΡΙΦΙΦΙ

And all Oscar’s go to Ευαγγελία Μουμούρη! Κάθε μέρα από ένα! Τόσο σπουδαία!

Ηθοποιός με απίστευτη γκάμα. Μαζί μας πρωτόπαιξε στον Αριστοτέλη τον Άριστο. Σουρεάλ κωμωδία το 99, περίπου όπως όλες οι κωμωδίες σήμερα. Κοριτσάκι ακόμη, πρωτόβγαλτη στη δουλειά, χόρευε, τραγουδούσε, έπαιζε κωμωδία, δράμα, φάρσα, ξιφομαχούσε, σαν ακροβάτης, έκλαιγε αληθινά, γελούσε αληθινά, χωρίς δηθενιές έκανε τα πάντα! Με καταλυτικό χιούμορ. Με τεράστιο ατομικό πολιτισμό.

Την αγαπούσαμε πολύ. Την αγαπούμε πάντα. Προχωρώντας το ταλέντο της την οδήγησε σταθερά σε υποκριτική ωριμότητα. Με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε να μας καθηλώνει με βλέμμα, σιωπή και μια κουταλιά από μια πάστα. Με ειλικρίνεια. Κι εκείνη η ήρεμη σπαρακτική ατάκα της “έχω τελειώσει με την προσευχή”… Μπράβο σε όλους. Όσκαρ στην Μουμούρη. Ένα κάθε μέρα!