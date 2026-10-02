Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε τον Γιάννη Πλούταρχο στο αεροδρόμιο, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε με συγκίνηση στον συνάδελφό του, μιλώντας για την αγάπη που του έδειχνε το κοινό αλλά και για τον σεβασμό που είχε κερδίσει μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο. «Τι να σου πω τώρα; Δεν είναι πολύ λυπηρό πράγμα να φεύγει ένας άνθρωπος και ειδικά ένας τόσο αγαπητός συνάδελφος με τόσο όμορφα τραγούδια; Ο κόσμος έδειξε πόσο τον λάτρευε και πόσο τον αγαπούσαμε όλοι μας και τον σεβόμασταν», ανέφερε ο Γιάννης Πλούταρχος.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με καλλιτέχνες που επέλεξαν να πραγματοποιήσουν κανονικά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιάννης Πλούταρχος δεν θέλησε να μπει στη διαδικασία να κρίνει τις επιλογές των συναδέλφων του και περιορίστηκε σε μια σύντομη αλλά ξεκάθαρη τοποθέτηση. «Αυτά τώρα είναι μικροπρέπειες», απάντησε ο Γιάννης Πλούταρχος.