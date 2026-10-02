Για τις συνεργασίες που σημάδεψαν την πορεία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο μίλησε η Έφη Πίκουλα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Γιάννη Δαλιανίδη και τον Νίκο Φώσκολο.

Η ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, και θυμήθηκε την εποχή που συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής σκηνοθεσίας.

Μιλώντας ειδικότερα για τον Γιάννη Δαλιανίδη, η Έφη Πίκουλα παραδέχτηκε ότι αισθάνεται τυχερή για τη συνεργασία τους, ωστόσο δεν έκρυψε ότι ο τρόπος με τον οποίο δούλευαν τότε οι σκηνοθέτες ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «δικτάτορα».

«Με τον Γιάννη Δαλιανίδη γνωριστήκαμε τη δεκαετία του ’80, εκεί που άνθισε ο κινηματογράφος και με επέλεξε για κάποιες ταινίες. Νιώθω τυχερή που δούλεψα μαζί του, όπως και με τον Νίκο Φώσκολο και μ’ όλους αυτούς. Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν δικτάτορας. Δεν μπορείς να φανταστείς, ειλικρινά. Όλοι οι σκηνοθέτες τότε ήταν δικτάτορες σε εμάς. Μας επέβαλαν πώς θα παίξουμε και εμένα αυτό δεν μου άρεσε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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