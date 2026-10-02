Η Μέγκαν Φοξ αφήνει για λίγο στην άκρη τους κινηματογραφικούς της ρόλους και πρωταγωνιστεί σε μια ιδιαίτερα τολμηρή διαφημιστική καμπάνια για θεραπεία κατά της στυτικής δυσλειτουργίας.

Η 40χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια του «Ro Sparks», του συνταγογραφούμενου σκευάσματος της εταιρείας «Ro» για τη στυτική δυσλειτουργία. Στο διαφημιστικό εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο look, φορώντας κόκκινο κορμάκι με το λογότυπο του προϊόντος, κόκκινο καλσόν και ασορτί γόβες.

«Προσωπικά νιώθω ότι ίσως γεννήθηκα γι’ αυτό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο άτομο για να συμμετάσχει σε αυτή την καμπάνια», δήλωσε η Μέγκαν Φοξ στο περιοδικό «People».

Megan Fox slips into skintight catsuit in spicy ad for erectile dysfunction drug: ‘I was born for this’ https://t.co/v7sj6DUeVe pic.twitter.com/asQLACchEy — New York Post (@nypost) October 1, 2026

Όπως εξήγησε, στόχος της καμπάνιας είναι να προσεγγίσει με περισσότερο χιούμορ ένα θέμα που συχνά αντιμετωπίζεται με αμηχανία ή ντροπή. «Γιατί να πάρεις ένα θέμα που είναι ήδη βαρύ και να το κάνεις ακόμη πιο βαρύ; Ας το κάνουμε λίγο πιο διασκεδαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει το Page Six, το Ro Sparks είναι συνταγογραφούμενη θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία και περιέχει σιλδεναφίλη, τη δραστική ουσία του Viagra, καθώς και ταδαλαφίλη, τη δραστική ουσία του Cialis.

Στη διαφήμιση, η Μέγκαν Φοξ παρουσιάζεται ουσιαστικά ως η «ενσάρκωση» του φαρμάκου, χρησιμοποιώντας χιουμοριστικές και παιχνιδιάρικες ατάκες για να εξηγήσει τον τρόπο διάθεσης και χρήσης του. «Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι ή να το κρύβεις»

Η Μέγκαν Φοξ δήλωσε ότι ελπίζει το χιούμορ της καμπάνιας να βοηθήσει ώστε να μειωθεί το αίσθημα ντροπής γύρω από τη στυτική δυσλειτουργία και να γίνει πιο εύκολη η συζήτηση γύρω από το θέμα. «Δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με εσένα. Μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να το κρύβεις», είπε.

Η Μέγκαν Φοξ, που έχει στο παρελθόν επιλέξει αρκετές εντυπωσιακές και τολμηρές εμφανίσεις, είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Έχει μία κόρη, τη Σάγκα Μπλέιντ Φοξ-Μπέικερ, με τον MGK, και τρεις γιους, τον Νόα, τον Μπόντι Ράνσομ και τον Τζέρνι Ρίβερ, από τον γάμο της με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν.