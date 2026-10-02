Σε περίπου έναν μήνα αναμένεται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί η Ηρώ Πεκτέση και ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Νικολόπουλος.

Η ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας» του Alpha, διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει αγοράκι.

Η Ηρώ Πεκτέση απαθανατίστηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εξόδου της, με τη φουσκωμένη κοιλιά της να μαρτυρά πως η αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του μωρού έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού «ΟΚ!», η ηθοποιός αναμένεται να γεννήσει μέσα στον επόμενο μήνα.

Για τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, αυτό θα είναι το τρίτο του παιδί. Ο επιχειρηματίας έχει ήδη δύο κόρες από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Λάσπα.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Πάτμο, ετοιμάζεται πλέον να υποδεχτεί τον γιο του, με την εγκυμοσύνη της Ηρώς Πεκτέση να βρίσκεται στην τελική ευθεία.