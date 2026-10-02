Μια απίστευτη γκάφα την ώρα της γαμήλιας τελετής έχει γίνει viral στα social media, προκαλώντας αμηχανία, αλλά και δεκάδες σχόλια.

Η Έμμα, μια νεόνυμφη από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, ανέβασε στο TikTok απόσπασμα από τον γάμο της, στο οποίο ο σύζυγός της, την ώρα που έλεγε τους όρκους του, την αποκάλεσε «Έμιλι» αντί για «Έμμα». Το λάθος έγινε ακόμη πιο αμήχανο όταν η ίδια αποκάλυψε ότι Έμιλι είναι το όνομα της αδελφής της.

«POV: Στέκεσαι στο βωμό και ο άντρας σου σε αποκαλεί με λάθος όνομα», έγραψε στο βίντεο, προσθέτοντας με χιούμορ: «Ανατροπή: Είναι το όνομα της αδελφής μου. Ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι με είπε Έμιλι στον γάμο μας».

Το βίντεο, όπως σημειώνει η New York Post, συγκέντρωσε 2,2 εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι μια τέτοια γκάφα θα ήταν για εκείνους αρκετή για να διακοπεί ακόμη και η τελετή. Κάποιοι μάλιστα συνέκριναν το περιστατικό με τη διάσημη σκηνή από τη σειρά «Friends», όταν ο Ρος Γκέλερ λέει κατά λάθος το όνομα της Ρέιτσελ την ώρα που παντρεύεται την Έμιλι.

Η απάντηση της νύφης μετά τις αντιδράσεις

Παρά τα σχόλια και τις θεωρίες που διατυπώθηκαν κάτω από το βίντεο, η Έμμα έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί το περιστατικό ανησυχητικό. Απαντώντας σε χρήστη που σχολίασε τη γκάφα, εξήγησε ότι η αδελφή της είναι η καλύτερή της φίλη και ότι δεν έχει κανέναν λόγο να υποψιάζεται κάτι. «Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα, θα είχα ερωτήσεις. Η αδελφή μου είναι η καλύτερή μου φίλη. Δεν ανησυχώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αντιμετώπισε το λάθος ως μια αμήχανη στιγμή που προκλήθηκε από το άγχος της ημέρας, παρά ως ένδειξη κάποιου σοβαρότερου προβλήματος.