Ο Νίνο απάντησε μέσω των social media, μετά τη συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε πρόσφατα στην εκπομπή «To Πρωινό» με αφορμή ένα βίντεο που έκανε για τον θάνατο του Γιώργο Μαζωνάκη και τον χώρο της μουσικής.

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής έκανε νέα ανάρτηση στο Instagram, απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο Νίνο θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, τονίζοντας πως, κατά τη δική του άποψη, τα λόγια του ήταν σαφή και δεν άφηναν περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες.

Το μήνυμα του Νίνο στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και στον Δημήτρη Ουγγαρέζο

«Γιώργο Λιάγκα, Δημήτρη Ουγγαρέζο, επειδή σας εκτιμώ και γνωριζόμαστε χρόνια, θέλω να σας πω ότι όλη η Ελλάδα κατάλαβε τι είπα, εσείς που είστε στον χώρο δεν καταλάβατε ή απλώς χρησιμοποιείτε μια «τεχνική συννεφιάσματος» (έτσι το λέω εγώ); Θέλω να μου πείτε, είστε με το φως ή με το σκοτάδι;

Όταν μιλάω για τη σκοτεινή πλευρά της μουσικής βιομηχανίας, δεν φωτογραφίζω ένα πρόσωπο, αλλά μια ολόκληρη δομή με κεφαλές που αλλάζουν συνεχώς. Έχω ζήσει πάρα πολλές τέτοιες αλλαγές και επέζησα. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει κανένας φόβος απέναντι σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η απαίτηση για “ονόματα” είναι μια παγίδα στην οποία δεν θα πέσω μέσα εννοείται. Αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι γίνεται, απλώς δεν το προσπερνάω και σημειώνω τα πάντα. Τι να πω… απορώ πραγματικά. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίνο.

Τι είπε ο Νίνο στην εκπομπη «Το Πρωινό»

«Μπορεί να φαίνομαι παιδί, αλλά δεν είμαι. Είμαι πολλά χρόνια κι εγώ και παρατηρώ ότι καθόμαστε όλοι και κοιτάμε κάτι. Σε γενικές γραμμές καθόμαστε και τα κοιτάμε όλα και δεν λέει κανένας τίποτα. Αν παρατηρήσεις την πορεία μου πάντα λέω αυτό που σκέφτομαι. Αναφέρομαι μόνο στον χώρο μας και δεν παίρνει τους πάντες η μπάλα, να είμαστε ξεκάθαροι. Η δουλειά μου και η ύπαρξή μου εδώ είναι για να γράφω τραγούδια, να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα, να λέω αλήθεια και να ζω την ύπαρξη του καλλιτέχνη. Για αυτό το πράγμα που έχω γεννηθεί. Θέλω να επικεντρωθούμε στο ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε καλοί μεταξύ μας, να ‘μαστε καθαροί και δίκαιοι. Να μη σβήνουμε το φως για να επικρατήσει το σκοτάδι. Δεν έχω νιώσει κάποια αδικία, απλά αναλύω. Σκέφτομαι και αναλύω τους ανθρώπους που συναντώ. Δεν συναντώ πολλούς ανθρώπους. Προτιμάω τη μοναχικότητα», σημείωσε ο Νίνο στην κάμερα του ΑΝΤ1.