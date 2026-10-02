Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ φέρεται να εξετάζει μια πρωτοβουλία με την οποία ελπίζει να φέρει ξανά κοντά τους δύο γιους του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Αύγουστο του 2027.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 77χρονος μονάρχης δεν έχει εκφράσει αντίρρηση στην προοπτική να πραγματοποιηθεί ειδική επιμνημόσυνη λειτουργία προς τιμήν της πρώην συζύγου του. Μια τέτοια εκδήλωση θα μπορούσε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να αποτελέσει ευκαιρία ώστε Ουίλιαμ και Χάρι να βρεθούν ξανά μαζί παρά τη μακροχρόνια ρήξη στις σχέσεις τους.

Ο αρθρογράφος Έφραϊμ Χάρντκαστλ ανέφερε ότι η τελετή θα μπορούσε να ακολουθήσει το πρότυπο εκείνης που πραγματοποιήθηκε το 2007, στη δέκατη επέτειο από τον θάνατο της Νταϊάνα, στο παρεκκλήσι των Wellington Barracks. Τότε είχαν ακουστεί αγαπημένα μουσικά κομμάτια της πριγκίπισσας, ενώ ο Χάρι είχε εκφωνήσει τον επικήδειο.

Η τελετή που θα μπορούσε να φέρει ξανά μαζί τα δύο αδέλφια

Παρότι Ουίλιαμ και Χάρι φαίνεται να έχουν αποκλείσει μέχρι σήμερα το ενδεχόμενο να συνεργαστούν, πηγή που επικαλείται η εφημερίδα εκτίμησε ότι μια θρησκευτική τελετή αφιερωμένη στη μητέρα τους θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες.

«Αυτός θα ήταν ένας εμπνευσμένος τρόπος για να τιμηθεί η μνήμη της Νταϊάνα. Ο Ουίλιαμ θα μπορούσε να τιμήσει τη ζωή της μητέρας του κάνοντας μια ανάγνωση», ανέφερε η πηγή.

Κατά την ίδια εκτίμηση, μια τέτοια παρουσία του πρίγκιπα της Ουαλίας θα ήταν «πολύ πιο αξιοπρεπής» από τη συμμετοχή του σε κάποιο από τα πολυάριθμα ντοκιμαντέρ για τη Νταϊάνα, για τα οποία φέρεται να έχει δεχθεί προτάσεις.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς ο Χάρι φέρεται να προετοιμάζει δικό του σχετικό εγχείρημα. Πηγή υποστήριξε ότι οποιαδήποτε τηλεοπτική παραγωγή με συμμετοχή του Ουίλιαμ θα μπορούσε αναπόφευκτα να παρουσιαστεί ως ανταγωνιστική απέναντι σε ό,τι ετοιμάζει ο αδελφός του.

Επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο συμφιλίωσης

Παρά τα σχετικά σενάρια, ο βασιλικός συντάκτης Τομ Σάικς εμφανίστηκε κατηγορηματικός μιλώντας στο Page Six, υποστηρίζοντας ότι μια επανένωση των δύο αδελφών «απλώς δεν πρόκειται να συμβεί».

Οι σχέσεις των δύο πριγκίπων παραμένουν τεταμένες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό δεν άλλαξε ούτε μετά τη μετακόμιση του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους.

Η βασιλική σχολιάστρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα στο Page Six ότι ο Ουίλιαμ έχει ουσιαστικά «νίψει τας χείρας του» όσον αφορά τον αδελφό του.

«Έχει τη δική του οικογένεια να προστατεύσει και τις ευθύνες του ως πρίγκιπας της Ουαλίας», είχε σημειώσει, προσθέτοντας ότι «η παρουσία των Σάσεξ θα δημιουργεί πάντα θόρυβο και περισπασμούς».

Οι τελευταίες φορές που συναντήθηκαν Ουίλιαμ και Χάρι

Τα δύο αδέλφια είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο το 2024, στην κηδεία του θείου τους, λόρδου Ρόμπερτ Φέλοους, στο Σνέτισαμ του Νόρφολκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, δεν συνομίλησαν.

Τρία χρόνια νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2021, είχαν εμφανιστεί μαζί στους κήπους του Παλατιού του Κένσινγκτον για τα αποκαλυπτήρια αγάλματος της Νταϊάνα, με αφορμή την ημέρα κατά την οποία η μητέρα τους θα συμπλήρωνε τα 60 της χρόνια.

Ο Χάρι είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του για αποκατάσταση των σχέσεων με τη βασιλική οικογένεια σε συνέντευξή του στο BBC τον Μάιο του 2025, πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση του ίδιου και της Μέγκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη ζωή τους στη Βρετανία.

«Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζουμε να μαλώνουμε, η ζωή είναι πολύτιμη», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε «πόσο ακόμη» θα βρίσκεται στη ζωή ο πατέρας του.

Έκτοτε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δούκας του Σάσεξ έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον Κάρολο, ο οποίος είχε δημοσιοποιήσει στις αρχές του 2024 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.