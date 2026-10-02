Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του ηθοποιού Τσαντ Λόου, Φιόνα. Σύμφωνα με έκθεση του ιατροδικαστή που επικαλείται το Page Six, η έφηβη πέθανε από αυτοκτονία την Τρίτη, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Η οικογένεια Λόου είχε ανακοινώσει την τραγική είδηση στις 29 Σεπτεμβρίου, χωρίς τότε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου της.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα. Ήταν ένα τρυφερό κορίτσι, έξυπνο, δημιουργικό και λάτρευε τον χορό», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της.

«Ήταν το φως της ζωής μας»

Στο ίδιο μήνυμα, οι γονείς της αναφέρθηκαν στην αγάπη που περιέβαλλε τη 13χρονη μέσα στην οικογένειά της και στον στενό δεσμό που είχε με τις αδελφές της.

«Οι αδελφές της τη λάτρευαν και οι γονείς της την αγαπούσαν βαθιά. Στην πραγματικότητα, ήταν το φως της ζωής μας. Ο θάνατός της είναι συντριπτικός για ολόκληρη την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας και να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή της, η οικογένεια παρέπεμψε στην αμερικανική γραμμή βοήθειας 988 Suicide & Crisis Lifeline, η οποία παρέχει υποστήριξη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κρίση ή αυτοκτονικό ιδεασμό.

Η Φιόνα ήταν η δεύτερη από τις τρεις κόρες του Τσαντ Λόου και της συζύγου του, Κιμ Πέιντερ. Το ζευγάρι έχει επίσης τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.

Ψυχολογική υποστήριξη στο σχολείο της

Μετά την απώλεια της 13χρονης, οι γονείς των μαθητών του σχολείου στο οποίο φοιτούσε έλαβαν σχετική ενημέρωση μέσω email από τη διεύθυνση.

Στο μήνυμα δεν κατονομαζόταν η μαθήτρια που έχασε τη ζωή της, ενώ το σχολείο γνωστοποίησε ότι θα υπάρχει διαθέσιμη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για μαθητές και εργαζομένους που έχουν επηρεαστεί από το γεγονός.

Πηγή που μίλησε στο μέσο μετά τον θάνατό της ανέφερε ότι η Φιόνα ήταν «μια ιδιαίτερα αγαπητή μαθήτρια» και ότι «είχε πολλούς φίλους».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά Φιόνα»

Τη 13χρονη αποχαιρέτησε δημόσια και ο παππούς της, Τσαρλς «Τσακ» Λόου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της εγγονής του μέσα σε πισίνα, έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά Φιόνα».

Ο Τσαντ Λόου είχε εκφράσει επανειλημμένα στα social media την υπερηφάνεια του για το γεγονός ότι είναι πατέρας τριών κοριτσιών, ενώ συχνά δημοσίευε φωτογραφίες και μηνύματα για σημαντικές στιγμές και επιτεύγματα των παιδιών του.

Τον περασμένο Νοέμβριο, με αφορμή τα γενέθλια της Φιόνα, είχε γράψει:

«Γιορτάζουμε σήμερα που η Φιόνα γίνεται και επίσημα έφηβη!! Συνέχισε να χορεύεις στη ζωή, FiBear! Σ’ αγαπώ πάρα πάρα πολύ!!»