Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Χάλι Μπέρι και τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, μετά τις σοβαρές καταγγελίες του τελευταίου ότι η ηθοποιός άσκησε σωματική βία στον 12χρονο γιο τους, Μασέο.

Ο Μαρτίνεζ προσέφυγε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ζητώντας περιοριστικά μέτρα και την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού. Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με το Page Six, δικαστής τού παραχώρησε προσωρινά την κύρια επιμέλεια του Μασέο.

Παράλληλα, εκδόθηκε προσωρινή περιοριστική εντολή, βάσει της οποίας η Μπέρι πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 γιάρδων –περίπου 91 μέτρων– από τον πρώην σύζυγό της. Η ηθοποιός εξακολουθεί να έχει περιορισμένο δικαίωμα επικοινωνίας με τον γιο τους, ενώ νέα ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Η καταγγελία για το περιστατικό με τον 12χρονο

Στα δικαστικά έγγραφα, ο Μαρτίνεζ ισχυρίζεται ότι στις 26 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε έντονο επεισόδιο ανάμεσα στην Μπέρι και τον γιο τους στο σπίτι της ηθοποιού. Κατά τους ισχυρισμούς του, η ένταση ξεκίνησε την ώρα που ο Μασέο έπαιζε με συσκευή εικονικής πραγματικότητας και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σωματική αντιπαράθεση.

Ο 60χρονος ηθοποιός καταγγέλλει ότι η πρώην σύζυγός του έπεσε πάνω στο παιδί, το έπιασε από τον λαιμό και το έπνιξε. Υποστηρίζει ακόμη ότι ο Μασέο επικοινώνησε μαζί του αναστατωμένος, ζητώντας του να πάει να τον πάρει από το σπίτι. Στην αίτηση που κατατέθηκε στο δικαστήριο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και μηνύματα που φέρεται να έστειλε ο 12χρονος στον πατέρα του.

Ο Μαρτίνεζ ισχυρίζεται επίσης ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν ήταν μεμονωμένο και περιγράφει άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως υποστηρίζει, υπήρξε σωματική ή λεκτική ένταση ανάμεσα στην Μπέρι και τον γιο τους. Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν ισχυρισμούς της πλευράς του και δεν έχουν κριθεί οριστικά από δικαστήριο.

Η απάντηση της Χάλι Μπέρι

Η πλευρά της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το μέσο, ο δικηγόρος της χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς του Μαρτίνεζ ψευδείς και στρέφει τα πυρά του εναντίον του πρώην συζύγου της, κάνοντας λόγο για προηγούμενες παραβιάσεις δικαστικών εντολών και περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς από την πλευρά του.

Η υπόθεση έρχεται να αναζωπυρώσει μια πολυετή και ιδιαίτερα συγκρουσιακή διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Η Μπέρι και ο Μαρτίνεζ παντρεύτηκαν το 2013, χώρισαν το 2015 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2023. Μέχρι τις τελευταίες εξελίξεις είχαν κοινή νομική επιμέλεια του Μασέο.