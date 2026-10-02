Ένα απαιτητικό πλανητικό σκηνικό διαμορφώνεται, καθώς οι προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα, αποτυπώνουν αυξημένη ένταση στις διαπροσωπικές συζητήσεις και τις προσωπικές επιλογές.

Η σχηματιζόμενη όψη ταυ-τετραγώνου ανάμεσα στον Ερμή, τον Άρη και τον Πλούτωνα δημιουργεί συνθήκες πίεσης στις επαφές, ενώ παράλληλα η θετική αλληλεπίδραση του Άρη με τον Ποσειδώνα υποδεικνύει εναλλακτικούς δρόμους εκτόνωσης.



Η μετακίνηση της Σελήνης από το ζώδιο των Διδύμων στο ζώδιο του Καρκίνου στρέφει σταδιακά το ενδιαφέρον από τη λογική επεξεργασία στην αναζήτηση συναισθηματικής σταθερότητας.

Αναλυτικά οι ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η έντονα φορτισμένη ενέργεια της ημέρας μπορεί να κάνει πιο δύσκολη τη συνεννόηση με τους άλλους, αγαπητέ Κριέ. Καθώς ο Ερμής σχηματίζει ένα απαιτητικό ταυ-τετράγωνο με τον Άρη και τον Πλούτωνα, σκέψου καλά τι διακυβεύεται πριν οδηγήσεις μια σχέση σε οριστική ρήξη.

Ευτυχώς, η αρμονική σύνδεση Άρη και Ποσειδώνα μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις τις εντάσεις, αρκεί να προσπαθήσεις να εκτονώσεις μια σύγκρουση αντί να την ενισχύσεις. Άφησε στην άκρη τον εγωισμό και προσπάθησε να καταλάβεις την πλευρά του άλλου, καθώς η Σελήνη στους Διδύμους σχηματίζει όψεις με τους δεσμούς της μοίρας και τον Χείρωνα.

Η είσοδος της Σελήνης στον Καρκίνο φέρνει νοσταλγική διάθεση, όμως τα δύσκολα τετράγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή μπορεί να επαναφέρουν ζητήματα του παρελθόντος.

Ταύρος

Οι προσπάθειες να ξεπεράσεις τα όρια που έχουν θέσει οι άνθρωποι που αγαπάς μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ, αγαπητέ Ταύρε. Μπορεί να θέλεις επειγόντως να καταλάβεις ποια είναι η θέση σου στις σχέσεις σου, όμως το δύσκολο ταυ-τετράγωνο Ερμή, Άρη και Πλούτωνα δεν ευνοεί τις σοβαρές συζητήσεις.

Βρες έναν δημιουργικό τρόπο να διοχετεύσεις την έντασή σου ή ασχολήσου με τη γυμναστική, καθώς Άρης και Ποσειδώνας δημιουργούν μια αρμονική σύνδεση. Θα μπορέσεις να προχωρήσεις περισσότερο όταν η Σελήνη στους Διδύμους σχηματίσει όψεις με τους δεσμούς της μοίρας και τον Χείρωνα, πριν περάσει στον Καρκίνο το απόγευμα.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος θα σε βοηθήσει να πάρεις ευκολότερα τις απαντήσεις που αναζητάς. Το βράδυ θα θελήσεις να ξεφύγεις από όλα, καθώς η Σελήνη συνδέεται με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή.

Δίδυμοι

Κινήσου με πρόγραμμα για να μην εξαντληθείς, αγαπητέ Δίδυμε. Το ταυ-τετράγωνο Ερμή, Άρη και Πλούτωνα ανεβάζει την ένταση και την κινητικότητά σου, όμως η έλλειψη οργάνωσης μπορεί να λειτουργήσει αντίθετα και να αυξήσει το άγχος.

Παρατήρησε πώς μπορούν να σε βοηθήσουν οι επαφές σου όσο Άρης και Ποσειδώνας βρίσκονται σε αρμονία. Αν χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα σου, μη διστάσεις να ζητήσεις τη βοήθειά τους.

Παράλληλα, η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στο ζώδιό σου, σχηματίζοντας όψεις με τους δεσμούς της μοίρας και τον Χείρωνα, πριν περάσει στον Καρκίνο. Μοίρασε σωστά τις δυνάμεις σου και πέρασε από το στάδιο των ιδεών στην υλοποίηση των σχεδίων σου.

Το βράδυ, όταν η Σελήνη σχηματίσει όψεις με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή, κάνε ένα διάλειμμα από τις οθόνες, βγες στη φύση και δώσε προτεραιότητα στην ευεξία σου.

Καρκίνος

Οι διαφωνίες που μένουν άλυτες μπορεί να επηρεάσουν την ψυχολογία και τις σχέσεις σου, αγαπητέ Καρκίνε, καθώς Ερμής, Άρης και Πλούτωνας σχηματίζουν ένα δύσκολο ταυ-τετράγωνο. Στρέψου σε όσα έχεις στη ζωή σου για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη και βρες κάτι δημιουργικό με το οποίο μπορείς να απασχοληθείς, ώστε να μην κλιμακώσεις μια ένταση.

Η αρμονική όψη Άρη και Ποσειδώνα αναδεικνύει τη σημασία της υπομονής και της συνέπειας. Είτε αντιμετωπίζεις δυσκολία στη σχέση σου είτε κάποιο επαγγελματικό εμπόδιο, το να δείξεις ότι οι άλλοι μπορούν να βασίζονται πάνω σου θα βοηθήσει να μειωθεί η ανησυχία.

Ένα έντονο συναισθηματικό κύμα μπορεί να σου προσφέρει σημαντικές συνειδητοποιήσεις όταν η Σελήνη περάσει στο ζώδιό σου το απόγευμα, επιβεβαιώνοντας πράγματα που ήδη γνωρίζεις. Το βράδυ επίτρεψε στον εαυτό σου να χαλαρώσει πραγματικά και να περάσει όμορφα, καθώς η Σελήνη συνδέεται με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή.

Λέων

Ο Ερμής σχηματίζει ένα δύσκολο ταυ-τετράγωνο με τον Άρη και τον Πλούτωνα καθώς εξελίσσεται το πρωινό, αγαπητέ Λέοντα, και αυτό μπορεί να δυσκολέψει την επικοινωνία σου με τους ανθρώπους που αγαπάς.

Πριν πάρεις μια σημαντική απόφαση, σκέψου πώς μπορεί να επηρεάσει τους γύρω σου. Αν αντιληφθείς ότι μια σύγκρουση πλησιάζει, πρότεινε να συνεχίσετε τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή. Η καλοσύνη και η διάθεση να υπολογίσεις την πλευρά του άλλου μπορούν να βοηθήσουν να πέσουν οι τόνοι, καθώς ενεργοποιείται ο Ποσειδώνας.

Δώσε μεγαλύτερη αξία στις σημαντικές σχέσεις σου μέσα από λόγια επιβεβαίωσης, όταν η Σελήνη στους Διδύμους συνδέεται με τους δεσμούς της μοίρας και τον Χείρωνα. Όταν η Σελήνη περάσει στον Καρκίνο το απόγευμα, μπορεί να χρειαστείς λίγο χρόνο μόνος σου για να επεξεργαστείς όσα έχουν συμβεί. Το βράδυ, η σύνδεση της Σελήνης με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή σε καλεί να καλλιεργήσεις μια πιο θετική σκέψη.

Παρθένος

Άνθρωποι που σε αντιμετωπίζουν ως απειλή μπορεί να προσπαθήσουν να σου δημιουργήσουν αμφιβολίες, αγαπητέ Παρθένε. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, ενώ Ερμής, Άρης και Πλούτωνας σχηματίζουν ένα δύσκολο ταυ-τετράγωνο.

Προστάτευσε τις δυνάμεις σου απομακρυνόμενος από καταστάσεις και σχέσεις που σε εξαντλούν. Η αρμονική σύνδεση Άρη και Ποσειδώνα σου προσφέρει δύναμη όταν ενισχύεις την αυτοπεποίθησή σου με θετικές σκέψεις, φράσεις ενδυνάμωσης ή νοητικές εικόνες.

Δες ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά διαθέσιμοι να σε στηρίξουν και επένδυσε σε αυτές τις σχέσεις, καθώς η Σελήνη στους Διδύμους σχηματίζει όψεις με τους δεσμούς της μοίρας και τον Χείρωνα.

Η Σελήνη περνά στον Καρκίνο το απόγευμα και το βράδυ συνδέεται με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή. Μπορεί να δεχτείς μια συγγνώμη από κάποιον που σε έχει πληγώσει, όμως ίσως αναρωτηθείς αν τα λόγια του είναι πραγματικά ειλικρινή.

Ζυγός

Διαφωνίες μπορεί να προκύψουν καθώς ο Ερμής σχηματίζει ταυ-τετράγωνο με τον Άρη και τον Πλούτωνα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις ορισμένους ανθρώπους. Σκέψου προσεκτικά ποιον θα επιλέξεις να αντιμετωπίσεις και για ποιον λόγο, αγαπητέ Ζυγέ.

Οι άνθρωποι γύρω σου μπορεί να αντιδράσουν έντονα αν αισθανθούν ότι προκαλούνται και ίσως αργότερα μετανιώσεις αν επιλέξεις να ανακατευτείς σε μια κατάσταση που δεν χρειάζεται τη δική σου παρέμβαση.

Δώσε προτεραιότητα στην ενσυνειδητότητα, την πνευματική ισορροπία και την προσωπική σου ηρεμία, καθώς η Σελήνη στους Διδύμους σχηματίζει όψεις με τον Χείρωνα και τους δεσμούς της μοίρας πριν περάσει στον Καρκίνο το απόγευμα.

Όσο περνούν οι ώρες θα γίνεσαι πιο ευαίσθητος και μπορεί να υψώσεις άμυνες για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Το βράδυ, πέρασε χρόνο με έναν άνθρωπο κοντά στον οποίο μπορείς πραγματικά να χαλαρώσεις, καθώς η Σελήνη συνδέεται με τον Ποσειδώνα και τον Άρη.

Σκορπιός

Πριν πάρεις δραστικά μέτρα, εξέτασε ξανά τι πραγματικά σε οδηγεί σε αυτά, αγαπητέ Σκορπιέ. Η ένταση ανάμεσα σε Ερμή, Άρη και Πλούτωνα μπορεί να κάνει τα πληγωμένα συναισθήματα να σε οδηγήσουν σε βιαστικές αντιδράσεις.

Η ενέργειά σου θα είναι αυξημένη και θα χρειαστείς κάτι που να σε κρατά απασχολημένο, καθώς Άρης και Ποσειδώνας δημιουργούν αρμονική σύνδεση. Ασχολήσου με συγκεκριμένους στόχους, γυμνάσου ή τακτοποίησε τον χώρο σου για να ξαναβρείς την ισορροπία σου.

Η Σελήνη στους Διδύμους συνδέεται με τους δεσμούς της μοίρας και τον Χείρωνα και σε ωθεί να απλοποιήσεις τη ζωή σου, αφήνοντας πίσω σου περιττές πιέσεις. Όσο λιγότερα πράγματα έχεις να διαχειριστείς, τόσο ευκολότερα θα μπορέσεις να δώσεις χώρο στα σχέδιά σου όταν η Σελήνη περάσει στον Καρκίνο και σχηματίσει όψεις με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή το βράδυ.

Τοξότης

Στάσου στο πλευρό του εαυτού σου για να μειώσεις την πίεση που συσσωρεύεται εσωτερικά, αγαπητέ Τοξότη, καθώς ο Ερμής συνδέεται με τον Άρη και τον Πλούτωνα. Μια περίοδος κατά την οποία δεν έβλεπες την πρόοδό σου μπορεί να σε έκανε να υιοθετήσεις πιο αρνητική σκέψη, όμως όσα κάνεις σήμερα μπορούν να σε βοηθήσουν να βγεις από αυτή την κατάσταση.

Μόλις κινηθείς, η δημιουργικότητα θα αρχίσει να ρέει πιο εύκολα χάρη στην αρμονική σύνδεση Άρη και Ποσειδώνα. Η καρδιά σου μαλακώνει και γίνεται πιο δεκτική στη θεραπεία, καθώς η Σελήνη στους Διδύμους σχηματίζει όψεις με τους δεσμούς της μοίρας και τον Χείρωνα.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Καρκίνο, θα νιώσεις μεγαλύτερη σύνδεση με την προσωπική σου διαδρομή και περισσότερη διάθεση να επενδύσεις συναισθηματικά σε αυτήν. Το βράδυ, η σύνδεσή της με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή ενισχύει αυτή τη διάθεση.

Αιγόκερως

Παρατήρησε πώς μεταβάλλεται η συγκέντρωσή σου όσο περνά το πρωινό και σχηματίζεται ένα δύσκολο ταυ-τετράγωνο ανάμεσα σε Ερμή, Άρη και Πλούτωνα. Ο υπερβολικός χρόνος μπροστά στις οθόνες μπορεί να σε απομακρύνει από όσα συμβαίνουν γύρω σου, επηρεάζοντας την προσοχή και το κίνητρό σου, Αιγόκερε.

Για να καθαρίσει το μυαλό σου, στρέψε την προσοχή στο σώμα και στο περιβάλλον σου όταν η Σελήνη στους Διδύμους σχηματίζει όψεις με τους δεσμούς της μοίρας και τον Χείρωνα. Όταν η Σελήνη περάσει στον Καρκίνο το απόγευμα, θα αισθανθείς περισσότερο συντονισμένος με τους ανθρώπους γύρω σου.

Μπορεί να μπεις στον πειρασμό να περάσεις το βράδυ στο σπίτι καθώς ενεργοποιείται ο Ποσειδώνας. Ωστόσο, η επαφή με φίλους μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σου και τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα, καθώς η Σελήνη και ο Ερμής συνδέονται.

Υδροχόος

Μην περιορίζεις τον εαυτό σου με σκέψεις που δυσκολεύουν την ικανότητά σου να αλλάξεις πορεία, αγαπητέ Υδροχόε. Μπορεί να βρεθείς σε μια δύσκολη θέση καθώς ο Ερμής σχηματίζει απαιτητικό ταυ-τετράγωνο με τον Άρη και τον Πλούτωνα.

Καθώς εξελίσσεται η ημέρα, προετοιμάσου για εντάσεις τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στα αισθηματικά. Μίλησε με ειλικρίνεια για όσα νιώθεις, δείχνοντας παράλληλα ότι είσαι διατεθειμένος να αναγνωρίσεις τα δικά σου λάθη και να μάθεις από αυτά.

Εστίασε σε όσα εκτιμάς στους άλλους για να περιορίσεις τις αρνητικές σκέψεις, ενώ Άρης και Ποσειδώνας σχηματίζουν μια αρμονική όψη. Όταν η Σελήνη περάσει στον Καρκίνο, σχηματίζοντας όψεις με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή το βράδυ, μίλησε ανοιχτά για όσα χρειάζεσαι προκειμένου να νιώθεις ότι έχεις στήριξη.

Ιχθύες

Σπάσε τους κύκλους που σε κρατούν μακριά από τις βαθύτερες επιθυμίες σου, αγαπητέ Ιχθύ. Η ημέρα ευνοεί όσους κινούνται με σκέψη και σχέδιο προς τους στόχους τους, καθώς Ερμής, Άρης και Πλούτωνας ενεργοποιούν έντονα την ανάγκη για δράση.

Εμπιστεύσου ότι κάθε βήμα προς τα εμπρός μπορεί να σε οδηγήσει πιο κοντά σε όσα θέλεις, καθώς Άρης και Ποσειδώνας συνδέονται αρμονικά. Παράλληλα, η Σελήνη στους Διδύμους σχηματίζει όψεις με τον Χείρωνα και τους δεσμούς της μοίρας, βοηθώντας σε να αναγνωρίσεις συμπεριφορές που στο παρελθόν σε έκαναν να εγκαταλείψεις στόχους πριν τους ολοκληρώσεις.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Καρκίνο το απόγευμα, θα νιώσεις περισσότερη ενέργεια, διάθεση για παιχνίδι και δημιουργικότητα. Το βράδυ, άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη καθώς η Σελήνη συνδέεται με τον Ποσειδώνα και τον Ερμή.