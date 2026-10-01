Η αδελφή της Καμίλα, Ανάμπελ Έλιοτ, αμείβεται σήμερα για συμβουλευτικές υπηρεσίες από την King’s Foundation, τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε ο Κάρολος όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας. Η συνεργασία αφορά την εμπειρία της στον σχεδιασμό, το branding και το retail, όμως ο τρόπος με τον οποίο έγινε γνωστή η συμφωνία προκάλεσε ερωτήματα γύρω από τη διαφάνεια.

Η Έλιοτ, 77 ετών, είναι interior designer και έμπορος αντικών και έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τον Κάρολο. Όταν εκείνος ήταν ακόμη δούκας της Κορνουάλης, είχε αναλάβει εργασίες σχεδιασμού για ακίνητα που ανήκαν στο Duchy of Cornwall, μεταξύ άλλων εξοχικές κατοικίες και άλλους χώρους της περιουσίας. Η συγκεκριμένη συνεργασία έληξε μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο το 2022, όταν το Duchy πέρασε υπό τη διαχείριση του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η διακοπή της συνεργασίας δεν αποδόθηκε στην ποιότητα της δουλειάς της. Το Duchy είχε μάλιστα καταγράψει επίσημα στις οικονομικές του καταστάσεις τις συναλλαγές με την Έλιοτ. Για την περίοδο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2022, αναφέρεται ότι της καταβλήθηκαν £19.625 για αμοιβές και προμήθειες, ενώ £12.316 αφορούσαν την αγορά επίπλων, εξοπλισμού και εμπορευμάτων για δραστηριότητες του Duchy.

Η νέα συνεργασία με την King’s Foundation

Μετά το τέλος της συνεργασίας της με το Duchy of Cornwall, η Έλιοτ ανέλαβε διαφορετικό ρόλο στην King’s Foundation.

Η αδελφή της Καμίλα, Ανάμπελ Έλιοτ

Όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο οργανισμός, παρέχει εξειδίκευση στον σχεδιασμό προς την ομάδα retail και brand, συμμετέχοντας σε projects που αφορούν προϊόντα και εμπορικές συνεργασίες. Η Foundation αρνήθηκε να σχολιάσει τους λεπτομερείς όρους των συμβάσεων συμβούλων, επιβεβαίωσε όμως ότι η Έλιοτ είναι «μακροχρόνια και πολύτιμη» σύμβουλος και ότι η εμπειρία της στον σχεδιασμό χρησιμοποιείται σε σειρά έργων.

Επομένως, δεν πρόκειται για μισθό που της καταβάλλει προσωπικά ο Κάρολος, ούτε για θέση στο προσωπικό των Ανακτόρων. Η αμοιβή της προέρχεται από την King’s Foundation, έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό οργανισμό, στον οποίο ο βασιλιάς έχει τον ρόλο του Royal Founding President.

Η Sunday Times, που αποκάλυψε τη νέα συνεργασία, ανέφερε ότι ενώ το Duchy of Cornwall δημοσιοποιούσε στο παρελθόν τις σχετικές συναλλαγές, η King’s Foundation δεν είχε κάνει αντίστοιχη αναφορά στις οικονομικές της καταστάσεις. Μάλιστα, ανώτερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου εμφανίστηκε να μην είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία.

Η Foundation, από την πλευρά της, απέρριψε την περιγραφή ότι η συνεργασία ήταν κρυφή. Σε δήλωσή της υποστήριξε ότι «δεν είναι μυστική» και περιέγραψε την Έλιοτ ως μακροχρόνια σύμβουλο που προσφέρει τεχνογνωσία σε θέματα design και εμπορικών συνεργασιών.

Μια σχέση που ξεκίνησε πολύ πριν γίνει ο Κάρολος βασιλιάς

Η επαγγελματική σχέση της Έλιοτ με τον Κάρολο έχει βαθιές ρίζες. Η ίδια είχε αναλάβει σχεδιαστικές παρεμβάσεις σε ακίνητα του Duchy of Cornwall και είχε επίσης εργαστεί στο Dumfries House, το ιστορικό κτήμα στη Σκωτία που σήμερα αποτελεί την έδρα της King’s Foundation.

Η Έλιοτ δεν είναι άγνωστη στο βασιλικό περιβάλλον ούτε σε προσωπικό επίπεδο. Είναι η μικρότερη αδελφή της Καμίλα και είχε μάλιστα ρόλο lady-in-attendance στη στέψη της αδελφής της. Η στενή σχέση της με το βασιλικό ζεύγος έχει καταγραφεί πολλές φορές δημόσια.

Η νέα της συνεργασία, λοιπόν, δεν αποτελεί την έναρξη μιας άγνωστης σχέσης με τον Κάρολο. Είναι η συνέχεια μιας επαγγελματικής διαδρομής που είχε ήδη περάσει από το Duchy of Cornwall και τώρα συνεχίζεται μέσα από την King’s Foundation, αυτή τη φορά με αντικείμενο τη συμβουλευτική σε design, branding και retail.