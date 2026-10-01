Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καφές με τη Ζήνα», όπου μίλησε για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη και για τον εθισμό της στα ναρκωτικά.

«Οι εξαρτήσεις δεν έχουν να κάνουν με το αν τα έχεις όλα, αλλά με το αν έχεις πάρει την αγάπη που θες. Αν νιώθεις μόνος, αν βιώνεις μια κατάσταση στο σπίτι σου που δεν ικανοποιεί. Όλοι εμείς που έχουμε υπάρξει στις ουσίες, είναι γιατί δεν έχουν βρει την πραγματική αγάπη μέσα τους. Η μαμά μου ήταν κομμάτι όλων, δεν ήταν μόνο δικιά μου, επειδή ήταν διάσημη. Ένα παιδί πάντα θέλει τη μαμά του και όταν του λείπει, υπάρχουν κενά, οπότε με κάτι θες να τα γεμίσεις αυτά τα κενά είτε είναι αλκοόλ είτε ναρκωτικά είτε ζάχαρη», ανέφερε με αφορμή τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

«Όταν “έφυγε” η μαμά μου, ήμουν καθαρή 14 χρόνια. Θα μπορούσα εύκολα να ξαναπάρω χάπια, όπως παίρνουν πολλοί όταν πεθαίνει κάποιος, αλλά δεν το έκανα. Το μόνο που έκανα στην κηδεία της μητέρας μου ήταν ότι κάπνισα τα τσιγάρα της και ήπια δύο τσικουδιές. Αλλά δεν έβαλα τις ουσίες στη ζωή μου για να ξεπεράσω τον πόνο. Είναι δύσκολο, νομίζεις ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά όταν το ξεπερνάς νιώθεις πολύ καλά», πρόσθεσε στη συνέχεια η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

«Ήταν πολύ βαρύ να είμαι κόρη μιας τόσο όμορφης γυναίκας και σταρ, όπως η Ζωή Λάσκαρη. Χωρίς να το θες υπάρχει μια σύγκριση. Άλλο η μητέρα μου, άλλο εγώ και δεν πάω να κάνω τη μαμά μου. Δεν ήταν εύκολο, και στο σχολείο ένιωθα σαν να είμαι λίγο στην άκρη, γιατί όλοι μιλούσαν για τη μητέρα μου», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

«Η μητέρα μου δεν είχε ενοχές όταν έμαθε ότι ξεκίνησα τις ουσίες, αλλά θυμό. Γενικά ήμουν πολύ ελεύθερη, δεν είχα ποτέ ηρεμία στο σπίτι μου. Όταν έλειπαν οι γονείς μου έκανα πολύ σκοτεινές σκέψεις. Ήμουν πολύ σκοτεινά ή σε πολύ ένταση. Κάποια στιγμή, επειδή ήταν χρόνια αυτό το πράγμα, μπούχτισα, έφτασα στον πάτο. Δεν άντεχα άλλο», περιέγραψε στη συνέχεια.

Όσο για το αν βρέθηκε ποτέ κοντά στον θάνατο, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αποκάλυψε: «Είχα ένα ατύχημα που θα μπορούσε να ήταν θάνατος. Όταν είχα κόψει τα ναρκωτικά, έπινα αλκοόλ και μου έριξαν κάτι στο ποτό μου. Ήμουν χάλια. “Έσβησα” στην πολυκατοικία απ’ έξω, πέρασε κάποιος και με πήγε στον Ευαγγελισμό. Αν είχα μπει στο σπίτι μου, δεν θα με έβρισκε κανένας, γιατί έμενα μόνη μου και δεν μίλαγα με τους γονείς μου κάθε μέρα», αποκάλυψε αρχικά η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

Για την προσωπική της ζωή, η κόρη της Ζωής Λάσκαρη είπε: «Βιώνω για πρώτη φορά τον έρωτα, νόμιζα ότι ποτέ δεν θα βρω κάποιον για να πορευτώ ψυχικά. Μετά από τις τρέλες, μου αρέσει ότι δημιουργήσαμε μια σχέση με ουσία. Ο έρωτας, η αγάπη και η αγκαλιά σε απελευθερώνουν, είναι τεράστια θεραπεία. Κάνω όνειρα, αλλά πιο πολύ θέλω να πράττω καθημερινά, γιατί μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μετά τον θάνατο της μαμάς έχω τον φόβο ότι τα πάντα ξαφνικά μπορεί να διαλυθούν. Δεν θα ήθελα να έρθει η μαμά για μισή ώρα, αλλά να πάω εγώ εκεί που είναι».