Τη συμμετοχή της Μπέττυ Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή του GNTM 7 σχολίασε πρόσφατα ο Περικλής Κονδυλάτος, κάνοντας μια αιχμηρή αναφορά στο παρελθόν της παρουσιάστριας στον χώρο του μόντελινγκ.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο σχεδιαστής εξέφρασε την άποψη ότι η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει ιδιαίτερη σύνδεση με τον χώρο της μόδας. Ο Περικλής Κονδυλάτος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σχέση ιδιαίτερη με την μόδα δεν έχει. Και τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821».

Η ατάκα του δεν έμεινε αναπάντητη, καθώς λίγες ώρες αργότερα η Μπέττυ Μαγγίρα επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αρχικά, αναδημοσίευσε δημοσίευμα με τη συγκεκριμένη δήλωση του σχεδιαστή και έγραψε: «Δίκιο έχει. Ιδού και η απόδειξη!».

Στη συνέχεια, σε νέο Instagram Story, αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να δώσει ακόμη πιο σατιρικό τόνο στην απάντησή της. Η παρουσιάστρια εμφάνισε τον εαυτό της ως… μοντέλο του 1821, να περπατά σε πασαρέλα μπροστά από ελληνικές σημαίες και την επιγραφή «1821», φορώντας δημιουργία εμπνευσμένη από την ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία.

Πάνω στην εικόνα έγραψε: «Από το peak της καριέρας μου!», τρολάροντας έτσι την ατάκα του Περικλή Κονδυλάτου και επιλέγοντας να απαντήσει με χιουμοριστικό τρόπο.