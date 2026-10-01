Λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά στην Κύπρο, το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.

Μαζί του εμφανίστηκαν ξανά γνωστοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Δέσποινα Βανδή, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που έχουν σημαδέψει σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας.

Στο άνοιγμα της συναυλίας, πριν ερμηνεύσει την επιτυχία του «Στιγμές», ο Αντώνης Ρέμος είπε στο κοινό: «Όλα αυτά τα τραγούδια που για εσάς και για εμένα ήταν στιγμές. Όλες οι στιγμές είναι απαραίτητες στη ζωή, και οι δύσκολες και οι όμορφες. Όλες χρειάζονται, γι’ αυτό μην φοβόσαστε τίποτα. Να ξέρετε μόνο ότι όταν έχετε τη συνείδηση και την καρδιά σας καθαρή, όλα είναι για να μας δοκιμάζουν και να μας κάνουν πιο δυνατούς. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η ζωή μας είναι στιγμές».

Λίγο αργότερα, όταν βρέθηκε με την Έλενα Παπαρίζου πάνω στη σκηνή, ο τραγουδιστής είπε: «Μία συναυλία κάναμε και μάς την έβγαλαν από τη μύτη. Αλλά δεν έχει σημασία».