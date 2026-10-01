Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια θα επισκεφθούν τη Θέουτα και τη Μελίγια στις 13 και 14 Οκτωβρίου, περισσότερο από δύο μήνες μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση στον πρώτο από τους δύο ισπανικούς θύλακες που βρίσκονται στη βόρεια Αφρική, ανακοίνωσε ο βασιλικός οίκος της Ισπανίας.

Η τελευταία επίσκεψη Ισπανού μονάρχη στους δύο ισπανικούς θύλακες είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2007 από τον βασιλιά Χουάν Κάρλος.

Εκείνη η βασιλική επίσκεψη είχε πυροδοτήσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο, καθώς το Ραμπάτ διεκδικεί την κυριαρχία επί των ισπανικών αυτών εδαφών.

Η επίσκεψη του Ισπανού βασιλιά «έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον βασιλικό οίκο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κάνοντας τον απολογισμό της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης ενώπιον του ισπανικού κοινοβουλίου στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει ότι λυπάται πολύ που ο βασιλιάς δεν επισκέφθηκε τη Θέουτα αντίθετα με πολλούς υπουργούς της κυβέρνησής του.

Στις 30 και τις 31 Ιουλίου περισσότεροι από 70.000 μετανάστες πέρασαν πεζή ή κολυμπώντας στη Θέουτα από το Μαρόκο. Έκτοτε, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ωστόσο, χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα, όπου η κατάσταση επιδεινώνεται δίνοντας χώρο για βιαιότητες και σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις από τους κατοίκους.

Η κρίση προκάλεσε σοβαρή διπλωματική ένταση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, και στην ίδια την Ισπανία αυξημένη πίεση επί του Ισπανού πρωθυπουργού που κατηγορείται από τη δεξιά και την άκρα δεξιά για χαλαρότητα στη μεταναστευτική πολιτική και στην πολιτική του απέναντι στο Μαρόκο.

Την Τρίτη, ο βασιλιάς Φελίπε, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τους 27 να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί και αλληλέγγυοι στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτό που συνέβη στη Θέουτα αυτό το καλοκαίρι – η μαζική είσοδος δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που παραβίασαν τα ισπανικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα – είναι απαράδεκτο και θέτει ένα μεγάλο πρόβλημα», είπε.

«Οι χώρες που υφίστανται ισχυρότερη πίεση εκ του γεγονότος ότι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να αναλάβουν μόνες μία ευθύνη που ανήκει σε όλους», κατέληξε.