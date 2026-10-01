Μια δυσάρεστη εμπειρία που είχε σε παιδότοπο μαζί με τον γιο της, Δημήτρη, θέλησε να μοιραστεί η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο ένα άλλο παιδί χτύπησε τον γιο της, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ενόχλησή της για τη στάση της μητέρας του και την έλλειψη επίβλεψης που, όπως υποστήριξε, παρατήρησε.

«Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει. Ήμασταν μαζί στον παιδότοπο και καθόμασταν με τον Δημήτρη μου όπου ένα παιδάκι πήρε φόρα κ του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι. Έψαξα να βρω την μητέρα του, της εξήγησα. Όπως μου είπε και άλλες μανούλες χτύπησε τα δικά τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η καθόλου προσοχή στο παιδί της. Τα παιδάκια αποχώρησαν με τις μανούλες τους και εμείς μετά αλλά όσο καθίσαμε καμία οπτική επαφή έστω με το παιδί. Το παιδί ήρθε ξανά κ μας έριχνε μπάλες με βία. Η μαμά είχε πιάσει κουβέντα με την φίλη της. Απορώ που βρήκα τόση υπομονή διότι προφανώς το 2-3 ετών παιδί δεν μου φταίει σε κάτι. Την επόμενη φορά είμαι σίγουρη θα αντιδράσω κ είμαι βέβαιη όχι με ψυχραιμία», έγραψε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.