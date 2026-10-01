Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει, όπως φαίνεται, ο γνωστός ποινικολόγος, Απόστολος Λύτρας, και η Δώρα Παπαδοπούλου, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.

Το ζευγάρι, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, έχει ήδη μετακομίσει από το σπίτι όπου διέμεναν στη Βούλα, ενώ έχουν σβήσει από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media τις κοινές φωτογραφίες και τα βίντεο και έχουν κάνει unfollow ο ένας τον άλλον.

«Το καλοκαίρι, στα μέσα Αυγούστου, μού έστελνε μήνυμα “είναι ωραία εκεί πού είσαι; Γιατί θέλουμε να έρθουμε κι εμείς”» ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, η τελευταία κοινή εμφάνιση του Απόστολου Λύτρα και της Δώρας Παπαδοπούλου ήταν τον Αύγουστο στη Μύκονο.

«Ουδείς γνωρίζει τι μεσολάβησε κι αυτοί οι δύο άνθρωποι αποφάσισαν να χωρίσουν τόσο γρήγορα» σημείωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη, με τον Γιώργο Λιάγκα να συμπληρώνει πως «δεν ήταν ένας καβγάς, ήταν κάτι ξαφνικό, που οδήγησε στον ακαριαίο χωρισμό».

Πάντως, μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στη σχέση τους.