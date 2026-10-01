Την έντονη ενόχλησή της εξέφρασε η Ζήνα Κουτσελίνη με αφορμή όσα ανέφερε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στη συνέντευξή του στο «Happy Day» και στην Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός είπε την άποψή του για την εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα», λέγοντας πως στο πάνελ υπάρχουν πρόσωπα των οποίων η άποψη δεν τον ενδιαφέρει να ακούσει, ενώ εκτίμησε ότι η παρουσιάστρια δεν έχει αντιληφθεί πως αυτή η επιλογή δεν αποδίδει σε επίπεδο τηλεθέασης.

«Βλέπω λίγο Ζήνα. Εντάξει, Ζήνα δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς πού πάει η εκπομπή. Βλέπω κάποια πρόσωπα εκεί που δεν με νοιάζει καθόλου να ακούσω την άποψή τους. Εννοώ κάποια νέα άτομα που δεν ξέρω καν πώς τα λένε. Έναν νεαρούλη εκεί, που είναι τώρα της μόδας τι παίζει στο TikTok, τι παίζει εδώ και τι παίζει εκεί, βάλτε έναν. Η Ζήνα δεν έχει λάβει ακόμα το μήνυμα, κάτι που έχουν λάβει οι άλλες εκπομπές, ότι δεν πουλάει αυτό. Δεν πουλάει», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

Δείτε το σημείο στο 04:59:

Η Ζήνα Κουτσελίνη, έχοντας δίπλα της τον συνεργάτη της Ανδρέα Ζωίτσα, θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση στα σχόλια του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. «Εγώ δίνω τόπο στα νιάτα, άλλοι δεν τον δίνουν. Για μένα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Με ενόχλησε, δεν θα το κρύψω. Τα νέα παιδιά πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν. Είδα τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή να λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι απόψεις των νέων παιδιών που υπάρχουν στην εκπομπή μου. Τι λες βρε Ποσειδώνα; Αλήθεια; Εσύ όταν ξεκίνησες τι ήσουν; Φτασμένος; Όλα αυτά τα χρόνια που έδινες συνεντεύξεις, σου έκλεισαν την πόρτα; Δεν μου αρέσει να υποτιμάνε τους νέους ανθρώπους», ανέφερε φανερά εκνευρισμένη η παρουσιάστρια του STAR.

«Όταν ξεκινούσα το “Κους Κους” το μεσημέρι, ο Παπανώτας ήταν ο παλιός. Τα τρία παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, η Καραβάτου, ο Μουτσινάς και η Ηλιάκη, είναι πρώτα ονόματα σήμερα. Όπως και η Σταματίνα Τσιμτσιλή όταν ήρθε στο Alter, ξεκίνησε με τη μαγειρική, δεν είδα κάποιο σχόλιο μετά. Με ενοχλεί να υποτιμούμε τα νέα παιδιά. Και το εννοώ απόλυτα. Η κυρία Παλιαλέξη που είναι η αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Happy Day», με νέα παιδιά δουλεύει, δεν δουλεύει με ηλικιωμένους», πρόσθεσε η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Και θα στο πω αλήθεια τι με ενοχλεί. Όταν στοχοποιείς εκπομπή από την πρώτη βδομάδα, σημαίνει ότι στο μυαλό σου έχεις κάτι. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχα στοχοποιηθεί πάρα πολύ και το λέω, αλλά το ύφος της εκπομπής δεν ήταν τέτοιο. Ειλικρινά εμένα να με στοχοποιήσεις, δεν με πειράζει. Γιατί έχω φτάσει σε αυτή την πορεία και σε αυτή την ιστορία, δεν θα κριθώ τώρα. Αλλά όταν ένα νέο παιδί βγαίνει, δήθεν μου δεν το ξέρεις, δήθεν μου δεν το αυτό, δήθεν μου δεν το είδες. Είναι νέα παιδιά. Και το αφήνεις και στο μοντάζ. Έχεις λίγο στόχο», κατέληξε.

Στη συνέχεια της εκπομπής, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έστειλε γραπτό μήνυμα στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». «Δεν στοχοποίησα κανένα νέο παιδί, είπα απλά ότι δεν γνωρίζω τα νέα πρόσωπα και δεν με ενδιαφέρει η άποψή τους. Λυπάμαι πολύ αν αυτό έγινε αφορμή για όλη αυτή την επίθεση και παρερμηνεία εκ μέρους σας. Καλή σεζόν», ήταν το γραπτό μήνυμα.

«Ποσειδώνα, αν σε ρώτησαν κι άλλα πράγματα και είπες κι άλλα όσον αφορά στην εκπομπή κι έβαλαν μόνο αυτό, τότε κάτι άλλο παίζει», σημείωσε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Ζήνα Κουτσελίνη για Ελένη Χατζίδου: «Δεν με έχει δει στο lifestyle, γι’ αυτό το είπε»

Η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις της Ελένης Χατζίδου, σημειώνοντας: «Είπε και η Ελένη Χατζίδου ότι με είχε συνηθίσει στο κοινωνικό ρεπορτάζ και όχι στο lifestyle. Δεν με έχει δει στο lifestyle γι’ αυτό. Και δεν με έχει δει να σχολιάζω τα τηλεοπτικά ζητήματα τα οποία γνωρίζω πολλά χρόνια».