Η 53χρονη οδηγός αγώνων NASCAR, Τζένιφερ Τζο Κομπ, καλείται να πληρώσει 850.000 δολάρια στην Τρέισι Χιουζ, μετά από αγωγή που κατατέθηκε εναντίον της για την υποτιθέμενη σχέση της με τον παντρεμένο σύζυγο της δεύτερης, Κλέιτον Όντι Χιουζ.

Η υπόθεση αφορά έναν γάμο 17 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με την αγωγή της Τρέισι Χιουζ, διαλύθηκε το 2021, έπειτα από τη μυστική σχέση που φέρεται να είχε ο σύζυγός της με την Κομπ. Η αγωγή κατατέθηκε το 2024, βάσει ενός νόμου της Βόρειας Καρολίνας που επιτρέπει σε έναν σύζυγο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον τρίτου προσώπου, εφόσον θεωρεί ότι αυτό συνέβαλε στη διάλυση του γάμου του.

Η Τρέισι Χιουζ υποστήριξε ότι η 53χρονη οδηγός «εσκεμμένα, σκόπιμα και συνειδητά αποπλάνησε, προσέλκυσε και αποξένωσε» τον σύζυγό της, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο γάμος τους, τον οποίο περιέγραψε ως «ευτυχισμένο μέχρι τότε». Σύμφωνα με την αγωγή, η Κομπ, η οποία αγωνίστηκε στις σειρές O’Reilly Auto Parts και Truck Series της NASCAR από το 2001 έως το 2024, επικοινωνούσε με τον Κλέιτον Χιουζ μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων όταν ταξίδευε για αγώνες. Παράλληλα, οι δυο τους φέρεται να κανόνιζαν «τακτικές συναντήσεις».

Η Τρέισι Χιουζ ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα ότι εξαιτίας της φερόμενης σχέσης υπέστη απώλεια υποστήριξης, πλήγμα στα συναισθήματα και τη φήμη της, ενώ υποστήριξε ότι καταστράφηκε και η συζυγική της σχέση, σύμφωνα με τη nypost.

Η Κομπ αρνήθηκε τις κατηγορίες και επιχείρησε ανεπιτυχώς να απορρίψει την αγωγή. Την Πέμπτη, οι ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της Τρέισι Χιουζ και της επιδίκασαν συνολικά 850.000 δολάρια. Από αυτά, 50.000 δολάρια αφορούν την αξίωση περί αλλοτρίωσης συζυγικής στοργής και 800.000 δολάρια την αξίωση περί «criminal conversation», όρο που χρησιμοποιείται σε τέτοιες υποθέσεις για τη σεξουαλική σχέση με παντρεμένο πρόσωπο.

NASCAR truck driver ordered to pay $850K to lover's ex-wife under NC's 'homewrecker law' https://t.co/xpl4utWRda pic.twitter.com/RMqlSlGiEU — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Ο Κλέιτον Χιουζ δεν κατονομάστηκε ως εναγόμενος στην υπόθεση. Η Βόρεια Καρολίνα ανήκει στις λίγες αμερικανικές πολιτείες όπου ένα άτομο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με αγωγή για παρέμβαση σε γάμο, εφόσον αποδειχτεί ότι ενήργησε σκόπιμα και με τρόπο που οδήγησε στη διάλυσή του.

Η Τζένιφερ Τζο Κομπ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ο δικηγόρος της δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο την Τετάρτη.