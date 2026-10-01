Ο Τζιμ Κάρεϊ φέρεται να παντρεύτηκε κρυφά τη σύντροφό του, Μιν Α, με την οποία διατηρεί σχέση τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 64χρονος ηθοποιός είπε το «ναι» για τρίτη φορά στη ζωή του, σε μια μικρή και ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Η Μιν Α είναι ηθοποιός και καλλιτέχνις με έδρα το Λος Άντζελες και είναι επίσης γνωστή με το όνομα Μίνζι.

Το ζευγάρι είχε κάνει την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή του τον Φεβρουάριο, στα βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι, αν και είχαν ήδη φωτογραφηθεί μαζί από το 2022. Εκείνο το βράδυ, ο διάσημος ηθοποιός τιμήθηκε με τιμητικό βραβείο για την πολυετή καριέρα του και, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στη σύντροφό του. Την αποκάλεσε «υπέροχη σύντροφό μου» και της είπε δημόσια: «Σ’ αγαπώ, Μιν Α».

Στην τελετή των βραβείων Σεζάρ το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί με την κόρη του Κάρεϊ, Τζέιν Έριν Κάρεϊ, 39 ετών, και τον έφηβο γιο της, Τζάκσον.

Οι εκπρόσωποι του ηθοποιού, όπως αναφέρει η Daily Mail, δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τις πληροφορίες για τον γάμο.

Jim Carrey, 64, 'secretly weds' longtime girlfriend Min Ah in private Los Angeles ceremony https://t.co/GXeGtdS0cz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 1, 2026

Η σχέση με τη Μιν Α και η εντυπωσιακή εμφάνιση στα Σεζάρ

Ο Τζιμ Κάρεϊ και η Μιν Α είχαν φωτογραφηθεί για πρώτη φορά μαζί να αποχωρούν από εκδήλωση στο Λος Άντζελες το 2022. Η σχέση τους παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι την κοινή τους εμφάνιση στα Σεζάρ, στο ιστορικό L’Olympia στο Παρίσι.

Ο Κάρεϊ παρέλαβε εκείνο το βράδυ τιμητικό Σεζάρ για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο και αφιέρωσε τη σημαντική αυτή στιγμή στον αείμνηστο πατέρα του, σε μια συγκινητική ομιλία που έγινε γρήγορα viral. Ωστόσο, η εμφάνισή του προκάλεσε και έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν ότι έδειχνε αισθητά διαφορετικός. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι είχε υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις, ενώ κυκλοφόρησε ακόμη και μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας ότι ο άνδρας που εμφανίστηκε στην τελετή δεν ήταν ο πραγματικός Τζιμ Κάρεϊ.

Τον Μάρτιο, εκπρόσωπός του απάντησε κατηγορηματικά σε αυτούς τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος ο ηθοποιός είχε παρευρεθεί προσωπικά στην εκδήλωση.

Οι δύο προηγούμενοι γάμοι και οι μεγάλες σχέσεις της ζωής του

Αν επιβεβαιωθεί ο γάμος με τη Μιν Α, θα πρόκειται για τον τρίτο γάμο του Τζιμ Κάρεϊ. Ο ηθοποιός είχε παντρευτεί το 1996 τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος», Λόρεν Χόλι. Ο γάμος τους διήρκεσε μόλις οκτώ μήνες και ολοκληρώθηκε με διαζύγιο, με το ζευγάρι να επικαλείται «ασυμβίβαστες διαφορές».

Πριν από τη Λόρεν Χόλι, ο Κάρεϊ είχε παντρευτεί την ηθοποιό Μελίσα Γουόμερ. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι από το 1987 έως το 1995 και απέκτησαν την κόρη τους, Τζέιν, το 1987.

Στη μακρά προσωπική του ζωή, ο Καναδός ηθοποιός είχε επίσης αρκετές ιδιαίτερα προβεβλημένες σχέσεις. Είχε δεσμό με τη Ρενέ Ζελβέγκερ, με την οποία γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Εγώ, Εγώ και η Αϊρίν». Η σχέση τους διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και ολοκληρώθηκε το 2000.

Το 2020, ο Κάρεϊ είχε δηλώσει ότι η Ζελβέγκερ ήταν «ο έρωτας της ζωής του», περισσότερα από 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Μιλώντας στον Χάουαρντ Στερν, είχε αναφέρει ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν «πραγματικά πολύ ξεχωριστή» για εκείνον. «Είναι αλήθεια και ήταν ξεχωριστή για μένα, πολύ ξεχωριστή. Νομίζω ότι είναι υπέροχη», είχε πει.

Ο Κάρεϊ είχε επίσης σχέση με την ηθοποιό Τζάνουαρι Τζόουνς, ενώ υπήρξε ζευγάρι για πέντε χρόνια με το πρώην μοντέλο του Playboy Τζένι ΜακΚάρθι, μέχρι τον χωρισμό τους το 2010.

Ιδιαίτερα δύσκολη υπήρξε και η σχέση του με τη μακιγιέζ και στιλίστρια Κατριόνα Γουάιτ, με την οποία διατηρούσε μια σχέση με χωρισμούς και επανασυνδέσεις για περίπου τρία χρόνια. Η Κατριόνα πέθανε το 2015 σε ηλικία 30 ετών από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Ο Κάρεϊ είχε επίσης μιλήσει με θερμά λόγια για τη σχέση του με την τραγουδίστρια Λίντα Ρόνσταντ, χρόνια πριν αποκτήσει μεγάλη φήμη στο Χόλιγουντ. Παρότι τους χώριζαν 11 χρόνια, είχε δηλώσει ότι θυμάται τη σχέση τους με εκτίμηση, λέγοντας ότι εκείνη του φέρθηκε με «απίστευτο σεβασμό».

Επιστρέφει και στον κινηματογράφο με το «Sonic 4»

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή, ο Τζιμ Κάρεϊ ετοιμάζει και την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη. Ο ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί ξανά τον Δρ Ρόμποτνικ στην ταινία «Sonic 4», η οποία είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει το 2027.

Ο ρόλος του εκκεντρικού κακού στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά έχει σηματοδοτήσει μία από τις πιο επιτυχημένες πρόσφατες επιστροφές του Τζιμ Κάρεϊ στον εμπορικό κινηματογράφο.

Έτσι, στα 64 του χρόνια, ο ηθοποιός φαίνεται να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή, με τον φερόμενο γάμο του με τη Μιν Α να έρχεται έπειτα από χρόνια πιο διακριτικής παρουσίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.