Πιστή στις ιταλικές της ρίζες, η Μόνικα Μπελούτσι δεν ακολουθεί εξαντλητικές δίαιτες ούτε περνά ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο.

Η ηθοποιός, η οποία συμπλήρωσε τα 62 της χρόνια την Τετάρτη, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με την εμφάνιση και τη σιλουέτα της, ωστόσο τα μυστικά της απέχουν αρκετά από όσα θα περίμενε κανείς από μια σταρ του Χόλιγουντ. Ζυμαρικά, γλυκά, κρασί, περιορισμένη άσκηση και ένας απλός κανόνας γύρω από τα γεύματά της αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς της, όπως σημειώνει η Daily Mail.

How to get a body like Monica Bellucci at 62: Italian actress reveals her unconventional diet and fitness secrets with lots of pasta, little exercise (and plenty of wine!) https://t.co/w9GPyCV1m3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2026

Η ίδια είχε συνοψίσει τη φιλοσοφία της για το πώς παραμένει νέα ήδη από το 2015, λέγοντας: «Να τρως καλά, να πίνεις καλά, να κάνεις καλό σεξ και να γελάς πολύ». Σε άλλη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί: «Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα γλυκά και τα ζυμαρικά, ένα ποτήρι κρασί πού και πού και, πολύ σπάνια, ένα τσιγάρο».

Πέντε γεύματα την ημέρα και χωρίς απαγορεύσεις

Ένα από τα βασικά μυστικά της Μόνικα Μπελούτσι είναι ο κανόνας των πέντε γευμάτων την ημέρα. Η ηθοποιός φροντίζει να τρώει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, ενώ ενδιάμεσα καταναλώνει δύο σνακ, ώστε να διατηρεί ενεργό τον μεταβολισμό της. Η διατροφή της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μεσογειακό πρότυπο, με πολλά λαχανικά, φρούτα, άπαχες πρωτεΐνες και ελαιόλαδο. Παράλληλα, καταναλώνει τροφές πλούσιες σε καλά λιπαρά, όπως ξηρούς καρπούς και αβοκάντο, θεωρώντας ότι συμβάλλουν και στην καλή κατάσταση της επιδερμίδας.

Η Μόνικα Μπελούτσι πιστεύει ιδιαίτερα στον έλεγχο των μερίδων. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει στον εαυτό της να τρώει ό,τι επιθυμεί, χωρίς όμως να ξεπερνά τα όρια. Η προσέγγισή της δεν στηρίζεται στις απαγορεύσεις. Έτσι, δεν στερείται τα αγαπημένα της γλυκά, τα ζυμαρικά ή ένα ποτήρι κρασί, αλλά προσπαθεί να τα απολαμβάνει με μέτρο. Αντίστοιχα χαλαρή είναι και η σχέση της με τη γυμναστική. Κάνει περιστασιακά Pilates, κυρίως επειδή τη βοηθά στην ευλυγισία και την κινητικότητα, ενώ προτιμά την κολύμβηση μερικές φορές την εβδομάδα, για περίπου 45 λεπτά, από ένα εξαντλητικό πρόγραμμα άσκησης. «Φυσικά γυμνάζομαι λίγο και κάνω λίγη δίαιτα όταν πρέπει να δουλέψω, αλλά δεν έχω εμμονή», είχε δηλώσει.

Η ίδια έχει επισημάνει ότι ανέκαθεν είχε καμπύλες και δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα αδύνατη. «Αυτή είναι η φύση μου. Και θέλω να μεγαλώσω με ηρεμία. Όταν είσαι 50 ή 60 ετών, δεν έχεις τις ίδιες ανάγκες που είχες στα 20», είχε πει. Όπως εξήγησε, με το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν και οι προτεραιότητες, ιδιαίτερα όταν αποκτά κανείς παιδιά.

Η σχέση της με τον χρόνο, την ομορφιά και τη ζωή μετά τα 60

Η Μόνικα Μπελούτσι έχει μιλήσει πολλές φορές για τη γήρανση, απορρίπτοντας την ιδέα ότι το πέρασμα του χρόνου πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.

Σε συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar España» είχε χαρακτηρίσει τη βιομηχανία του θεάματος «τεχνητή» και είχε παραδεχτεί ότι μπορεί να είναι δύσκολο για ορισμένες γυναίκες να συμφιλιωθούν με τη γήρανση. Ωστόσο, όπως είχε πει, «δεν υπάρχει άλλη πραγματική εναλλακτική». «Ή μεγαλώνεις και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια ή πεθαίνεις. Αν το δεις έτσι, προτιμώ χίλιες φορές να μεγαλώσω», είχε δηλώσει γελώντας.

Για την ίδια, το να μεγαλώνει κάποιος σημαίνει ότι είναι τυχερός που παραμένει ζωντανός και εξακολουθεί να έχει έναν ορίζοντα μπροστά του. Παράλληλα, θεωρεί ότι η ωριμότητα φέρνει μαζί της και ένα πολύτιμο αίσθημα αποστασιοποίησης. Όπως έχει εξηγήσει, όσο μεγαλώνει, δεν αισθάνεται πλέον μόνο ηθοποιός, αλλά και παρατηρήτρια του κόσμου, κάτι που της επιτρέπει να βλέπει τα πράγματα από διαφορετική οπτική.

Η Μόνικα Μπελούτσι θεωρεί, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για μεγαλύτερες γυναίκες στον κινηματογράφο. Όπως έχει πει, στο παρελθόν ήταν σχεδόν αδύνατο για μια ηθοποιό να συνεχίσει μια σημαντική καριέρα μετά τα 40.

Ζώντας στη Γαλλία, αναφέρεται συχνά σε γυναίκες όπως η Κατρίν Ντενέβ, η Ιζαμπέλ Ιπέρ και η Φανί Αρντάν, οι οποίες εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν σε ταινίες, να εμφανίζονται σε εξώφυλλα περιοδικών και να συμμετέχουν σε μεγάλες καμπάνιες. Κατά την άποψή της, πλέον έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό ότι μια ώριμη γυναίκα έχει ενδιαφέρουσες ιστορίες να αφηγηθεί και ότι το κοινό θέλει να βλέπει αυτές τις πραγματικότητες στη μεγάλη οθόνη.

Για τη Μόνικα Μπελούτσι, άλλωστε, η ομορφιά δεν περιορίζεται σε αυτό που αντιλαμβάνονται οι άλλοι. «Το σημαντικό είναι τι αισθάνεσαι μέσα σου», έχει εξηγήσει. Όπως λέει, το να νιώθει κάποιος όμορφος σχετίζεται με μια πλούσια εσωτερική ζωή, με τα πάθη του, με το να βλέπει τα παιδιά του να μεγαλώνουν, να κοιτάζει τη θάλασσα και να έχει δίπλα του φίλους και μια οικογένεια που αγαπά.

Με το πέρασμα των χρόνων, σύμφωνα με την ίδια, αλλάζει και η προοπτική απέναντι στη ζωή. Όταν είσαι νέος, θεωρείς πολλά πράγματα δεδομένα. Μεγαλώνοντας, όμως, ακόμη και το να ξυπνάς υγιής το πρωί ή να απολαμβάνεις το άρωμα ενός καφέ μπορεί να γίνει λόγος ευγνωμοσύνης.

Στην προσωπική της ζωή, η Μόνικα Μπελούτσι και ο σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον ανακοίνωσαν πέρυσι τον χωρισμό τους με κοινή δήλωση. Οι δυο τους είχαν αρχίσει να βγαίνουν τον Οκτώβριο του 2023, ενώ ο Μπάρτον τη σκηνοθέτησε στην ταινία «Beetlejuice Beetlejuice», την πρώτη κινηματογραφική συνεργασία τους.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους είχε γίνει τον Ιούνιο του 2025, στο 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, όπου ο Τιμ Μπάρτον είχε φιλήσει τρυφερά την Μπελούτσι στο μάγουλο επί σκηνής. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί αρχικά το 2006, ωστόσο λέγεται ότι ήρθαν πιο κοντά όταν συναντήθηκαν ξανά στο Φεστιβάλ Lumière τον Οκτώβριο του 2022.

Τιμ Μπάρτον και Μόνικα Μπελούτσι

Η Μπελούτσι επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Ιούνιο του 2023, δηλώνοντας τότε ότι ήταν χαρούμενη που είχε γνωρίσει πρώτα τον άνθρωπο Τιμ Μπάρτον και στη συνέχεια τον σκηνοθέτη. Πριν από τον Μπάρτον, η τελευταία της σχέση ήταν με τον Νικολά Λεφέβρ, από τον οποίο χώρισε το 2019.

Μόνικα Μπελούτσι και Βενσάν Κασέλ

Η Μόνικα Μπελούτσι υπήρξε, επίσης, παντρεμένη με τον Βενσάν Κασέλ από το 1997 έως το 2013. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 1996 στα γυρίσματα της ταινίας «L’Appartement» του Ζιλ Μιμουνί και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα, σε μια διακριτική τελετή στο Μονακό. Απέκτησαν δύο κόρες, την Ντέβα, η οποία γεννήθηκε το 2004, και τη Λεονί, που γεννήθηκε το 2010.