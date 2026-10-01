Ο Τσαρλς Σπένσερ, αδελφός της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, πιστεύει ότι η αδελφή του θα ήταν απλώς «ευτυχισμένη» αν δεν είχε παντρευτεί τον σημερινό βασιλιά Κάρολο.

Ο συγγραφέας διατύπωσε τη συγκεκριμένη άποψη κατά τη διάρκεια συζήτησής του με την Τίνα Μπράουν στο Σεντ Πίτερς Τσέλσι, στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τρίτης. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το νέο του βιβλίο, «Swan Song: Diana, My Sister», στο οποίο αναφέρεται στη ζωή, την προσωπικότητα και την παρακαταθήκη της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Όταν ρωτήθηκε ουσιαστικά πώς πιστεύει ότι θα είχε εξελιχθεί η ζωή της αδελφής του αν εκείνη δεν είχε παντρευτεί τον Κάρολο, ο Τσαρλς Σπένσερ έδωσε μία λιτή αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή απάντηση: «Ευτυχισμένη». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ζωή μέσα στη μοναρχία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη για όσους δεν έχουν μεγαλώσει από μικροί σε αυτό το περιβάλλον.

«Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρίσκονται μέσα σε αυτό. Νομίζω ότι αν μεγαλώσεις σε μια βασιλική οικογένεια είναι πολύ πιο εύκολο από το να παντρευτείς και να μπεις σε αυτή», ανέφερε, όπως σημειώνει το Page Six. Και πρόσθεσε: «Αν κοιτάξετε τις γυναίκες εκείνων που παντρεύτηκαν μέσα στη βασιλική οικογένεια, είναι δύσκολο. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος σκέψης».

Charles Spencer gives cutting one-word theory on Princess Diana’s life if she hadn’t married King Charles https://t.co/5pIpPG9l5r pic.twitter.com/r97OMItvRn — Page Six (@PageSix) September 30, 2026

Ο γάμος με τον Κάρολο και η κατάρρευση της σχέσης τους

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα γνωρίστηκαν το 1977 και αρχικά είχαν φιλική σχέση μέσω των οικογενειών τους. Η σχέση τους έγινε ερωτική το 1980 και έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν. Το 1982 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, και το 1984 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος τους, ο πρίγκιπας Χάρι. Ωστόσο, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ο γάμος τους είχε αρχίσει να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

Η Καμίλα, σημερινή βασίλισσα και σύζυγος του Καρόλου, είχε αποκτήσει ξανά σημαντική παρουσία στη ζωή του, ενώ η Νταϊάνα είχε αντιληφθεί ότι οι δυο τους διατηρούσαν εξωσυζυγική σχέση. Ο Κάρολος και η Νταϊάνα χώρισαν το 1992 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1996.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε στις 31 Αυγούστου 1997 σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Μαζί της έχασαν τη ζωή τους ο σύντροφός της, Ντόντι Αλ Φαγιέντ, και ο οδηγός του αυτοκινήτου, Ανρί Πολ.

Οι εκρηκτικοί ισχυρισμοί του Τσαρλς Σπένσερ και η αντίδραση του Παλατιού

Στο νέο του βιβλίο, ο Τσαρλς Σπένσερ προχωρά και σε σειρά ιδιαίτερα βαριών ισχυρισμών για τον βασιλιά Κάρολο. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι ο Κάρολος ακουγόταν σαν «νικητής του λαχείου» όταν πέθανε η Νταϊάνα, ενώ ισχυρίζεται επίσης ότι είχε πει πως η πρώην σύζυγός του θα ξεχνιόταν «αρκετά σύντομα». Το Παλάτι απάντησε δημόσια στις κατηγορίες του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η θλίψη του Σπένσερ για τον θάνατο της αδελφής του ενδέχεται να έχει επηρεάσει την ανάμνηση των γεγονότων.

Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι «η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος της απώλειας μιας αδελφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ο Τσαρλς Σπένσερ, πάντως, επέμεινε στους ισχυρισμούς του. Σε συνέντευξή του στο BBC δήλωσε ότι «λέει την αλήθεια» για όσα, όπως υποστηρίζει, είπε ο Κάρολος μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τις συγκεκριμένες δηλώσεις «τερατώδεις».

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον γύρω από τη ζωή και την κληρονομιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο όσο πλησιάζει η 30ή επέτειος από τον θάνατό της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Χάρι εργάζεται πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για τη μητέρα του ενόψει της επετείου και φέρεται να προσπαθεί να πείσει τον θείο του, Τσαρλς Σπένσερ, να συμμετάσχει στην παραγωγή.