Πίσω από το χιούμορ, τις ατάκες που έμειναν στην ιστορία της τηλεόρασης και το χαμόγελο του Chandler Bing κρυβόταν μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Το Netflix ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά του Μάθιου Πέρι μέσα από το νέο βιογραφικό ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων «The One About Matthew Perry».



Η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της σειράς, η οποία επιχειρεί να φωτίσει τη ζωή του ηθοποιού πέρα από τη μεγάλη επιτυχία των «Friends», εστιάζοντας στις προσωπικές μάχες που σημάδεψαν την πορεία του.



Ο Μάθιου Πέρι έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών. Ο θάνατός του αποδόθηκε στις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε μετά τον θάνατό του.



Για εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, ο Πέρι ήταν ο Chandler Bing, ο σαρκαστικός και αγαπημένος χαρακτήρας της σειράς «Friends» που τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο σταρ. Όμως η ζωή του μακριά από τις κάμερες ήταν γεμάτη δυσκολίες, τις οποίες ο ίδιος είχε μοιραστεί δημόσια, μιλώντας ανοιχτά για τον αγώνα του με τον εθισμό.



Το νέο ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης Μαίρη Ρόμπερτσον (Mary Robertson), παρουσιάζει μαρτυρίες ανθρώπων από το κοντινό περιβάλλον του ηθοποιού, με στόχο να δημιουργήσει το πορτρέτο ενός ανθρώπου που περιγράφεται ως ευφυής, γενναιόδωρος αλλά και ευάλωτος.



Η σειρά δεν επικεντρώνεται μόνο στην τεράστια επιτυχία του στους «Friends», αλλά εξετάζει και τις δύσκολες περιόδους της ζωής του, τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει τον εθισμό και τη μετατροπή της προσωπικής του περιπέτειας σε προσπάθεια βοήθειας προς άλλους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα.



Ο Πέρι, εκτός από τον εμβληματικό ρόλο του Chandler, είχε εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα «Ally McBeal», «The West Wing», «Studio 60 on the Sunset Strip» και «The Ron Clark Story», ενώ συμμετείχε και σε ταινίες όπως τα «The Whole Nine Yards», «17 Again» και «Fools Rush In».



Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος της δημόσιας παρουσίας του στην ευαισθητοποίηση γύρω από τον εθισμό. Στα απομνημονεύματά του, «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», είχε μιλήσει χωρίς φίλτρο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.



Την παραγωγή του «The One About Matthew Perry» υπογράφει η Τζέσικα Καλ (Jessica Call), ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι η Μαίρη Ρόμπερτσον, η Λίσα Κάλικοφ (Lisa Kalikow), ο Έλι Χόλζμαν (Eli Holzman) και ο Άαρον Σέιντμαν (Aaron Saidman).



Η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου 2026 στο Netflix, μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ηθοποιού.



Ένα ντοκιμαντέρ που υπόσχεται να παρουσιάσει όχι μόνο τον σταρ που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να γελούν, αλλά και τον άνθρωπο που πάλευε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.