Η βασίλισσα Λετίθια επέλεξε τη Floral τιάρα για το επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο βασιλιάς Φελίπε και η ίδια στον Εμανουέλ Μακρόν και την Μπριζίτ Μακρόν στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης, δίνοντας στην εμφάνισή της ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κοσμήματα του ισπανικού βασιλικού οίκου.

Η βραδινή εμφάνιση της Λετίθιας ξεχώρισε για την τιάρα από πλατίνα και διαμάντια, ένα κόσμημα που συνδέεται άμεσα με τη βασίλισσα Σοφία. Η Floral τιάρα είχε δοθεί στη βασίλισσα Σοφία ως γαμήλιο δώρο από την ισπανική κυβέρνηση το 1962 και από τότε έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη συλλογή των βασιλικών κοσμημάτων.

Η τιάρα που κρύβει μια ολόκληρη βασιλική ιστορία

Η Floral τιάρα αποτελείται από τρία μεγάλα ανθισμένα μοτίβα, κατασκευασμένα από πλατίνα και διαμάντια. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι ότι τα τρία άνθη μπορούν να αφαιρεθούν και να φορεθούν ξεχωριστά ως καρφίτσες, ενώ μπορούν επίσης να ενωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως κόσμημα στον λαιμό.

Πριν φτάσει στο κεφάλι της βασίλισσας Λετίθια, η Floral Tiara είχε ήδη διανύσει μια διαδρομή σχεδόν ενάμιση αιώνα. Το κόσμημα δημιουργήθηκε το 1879 από τον οίκο J.P. Collins και συνδέθηκε από νωρίς με την ισπανική βασιλική οικογένεια. Μετά την εξορία της μοναρχίας τη δεκαετία του 1930, η τιάρα πέρασε εκτός της βασιλικής συλλογής, για να επιστρέψει χρόνια αργότερα και να δοθεί το 1962 στην πριγκίπισσα τότε Σοφία ως γαμήλιο δώρο για τον γάμο της με τον Χουάν Κάρλος.

Η Σοφία αρχικά την αξιοποίησε ως περιδέραιο και ως ξεχωριστές καρφίτσες, πριν το κόσμημα μετατραπεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στη μορφή τιάρας που γνωρίζουμε σήμερα. Η πρώτη εμφάνισή της ως τιάρα έγινε το 1979, όταν η Σοφία την επέλεξε για την επίσημη επίσκεψη του ισπανικού βασιλικού ζεύγους στη Σουηδία.

Η επιλογή της από τη βασίλισσα Λετίθια για ένα επίσημο κρατικό δείπνο δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κόσμημα πέρασε από τη βασιλική συλλογή στη δική της εμφάνιση. Η τιάρα αποτελεί πλέον ένα από τα κομμάτια που έχει φορέσει και η ίδια, συνεχίζοντας την ιστορία ενός κοσμήματος που είχε συνδεθεί για δεκαετίες με τη βασίλισσα Σοφία.

Η βραδιά στο Παλάτι της Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κρατικής επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του στην Ισπανία. Ο βασιλιάς Φελίπε και η Λετίθια υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας και στη συνέχεια παρέθεσαν το επίσημο δείπνο προς τιμήν τους. Η ισπανική βασιλική οικογένεια επιβεβαιώνει ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου και περιλάμβανε επίσημες τελετές, συναντήσεις και το δείπνο στο Βασιλικό Παλάτι.

Για την περίσταση, η Λετίθια συνδύασε την τιάρα με επίσημο φόρεμα της Carolina Herrera. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με τα βασιλικά κοσμήματα και τα διακριτικά που συνόδευαν την επίσημη βραδιά, καθώς το δείπνο αποτελούσε μέρος μιας επίσκεψης με έντονο διπλωματικό χαρακτήρα.

Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν φορούσε το Collar της Τάξης της Ισαβέλλας της Καθολικής, την ανώτατη διάκριση της συγκεκριμένης ισπανικής τάξης. Η απονομή είχε αποφασιστεί με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ισπανικό ΦΕΚ στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η Μπριζίτ Μακρόν έλαβε αντίστοιχα τον Μεγαλόσταυρο της Τάξης της Ισαβέλλας της Καθολικής. Η σχετική απόφαση είχε επίσης δημοσιευθεί επίσημα στο BOE πριν από την επίσκεψη.

Το δείπνο με την υπογραφή του Joan Roca

Το επίσημο δείπνο είχε και ξεχωριστό γαστρονομικό ενδιαφέρον. Το μενού σχεδιάστηκε από τον Ισπανό σεφ Joan Roca, ο οποίος μαζί με τους αδελφούς του Josep και Jordi βρίσκεται πίσω από το εστιατόριο El Celler de Can Roca στη Χιρόνα.

Το εστιατόριο έχει τιμηθεί με τρία αστέρια Michelin και έχει βρεθεί δύο φορές στην πρώτη θέση της λίστας The World’s 50 Best Restaurants, το 2013 και το 2015. Η επιλογή του Roca έδωσε στο κρατικό δείπνο μια ακόμη ισπανική διάσταση, αυτή τη φορά μέσα από τη γαστρονομία.

Η βραδιά στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης αποτέλεσε το επίσημο δείπνο της κρατικής επίσκεψης του Γάλλου προέδρου, την οποία η ισπανική βασιλική οικογένεια είχε προγραμματίσει για τις 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη ημέρα, ο βασιλιάς Φελίπε και ο Μακρόν συμμετείχαν και στο Ισπανογαλλικό Φόρουμ Εμπορίου και Επενδύσεων.

Η επίσημη φωτογραφική καταγραφή της βραδιάς από τη Casa Real περιλαμβάνει την υποδοχή του Μακρόν και της Μπριζίτ από τον Φελίπε και τη Λετίθια, την είσοδό τους στην Αίθουσα του Θρόνου και τις ομιλίες των δύο αρχηγών κρατών πριν από το δείπνο.