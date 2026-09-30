Ο Χάρι και η Μέγκαν αντιμετωπίζουν νέο περιστατικό ασφαλείας στο σχολείο όπου φοιτούν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, καθώς δύο άνδρες με σακίδια εθεάθησαν να κινούνται γύρω από τις εγκαταστάσεις, να σταματούν σε διάφορα σημεία και να κοιτούν προς το εσωτερικό του σχολείου. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι δύο άνδρες συνδέονται με διεθνή φωτογραφική δραστηριότητα.

Οι δύο άνδρες φέρεται να παρέμειναν για αρκετή ώρα στην περιοχή, χρησιμοποιώντας ένα λευκό βαν. Το όχημα εντοπίστηκε από τις Αρχές και διαπιστώθηκε ότι ήταν νοικιασμένο. Σύμφωνα με το ITV, η αστυνομία κατάφερε στη συνέχεια να εντοπίσει την άδεια οδήγησης που χρησιμοποιήθηκε για την ενοικίαση και αυτή φέρεται να ανήκε σε διεθνή φωτογράφο.

Τι συνέβη έξω από το σχολείο

Άνθρωποι που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης ανέφεραν στο ITV ότι οι δύο άνδρες «έκαναν αναγνώριση» του σχολείου πριν αποχωρήσουν με το όχημά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το βρετανικό δίκτυο, φέρεται να έκαναν αυτή την κίνηση «για αρκετές ώρες».

Η αστυνομία φέρεται να ταυτοποίησε τους δύο άνδρες ως διεθνείς φωτογράφους που εργάζονται για γνωστό ευρωπαϊκό πρακτορείο Τύπου. Το ITV, πάντως, σημειώνει ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες ενδέχεται να είναι διεθνείς παπαράτσι φωτογράφοι, ενώ δεν κατονομάζει ούτε το σχολείο ούτε την αστυνομική δύναμη που χειρίζεται την έρευνα.

Το περιστατικό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα για την οικογένεια, καθώς ο Άρτσι και η Λίλιμπετ βρίσκονται στο συγκεκριμένο σχολείο μόλις περίπου δύο εβδομάδες. Τα παιδιά είχαν αλλάξει σχολείο νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, αφού η προηγούμενη διαδρομή από το σπίτι προς το σχολείο είχε προκαλέσει ανησυχίες στην ιδιωτική ομάδα ασφαλείας των Sussexes.

Η αλλαγή είχε γίνει μετά τις πρώτες ημέρες φοίτησης στο προηγούμενο σχολείο. Το πρόβλημα, σύμφωνα με το ITV, ήταν κυρίως η κίνηση στους δρόμους, ο χρόνος που μπορούσε να παραμένει ακινητοποιημένο το αυτοκίνητο της οικογένειας και ο κίνδυνος να διαχωρίζεται από το όχημα της ιδιωτικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της καθημερινής διαδρομής.

Ο ίδιος ο Χάρι είχε μιλήσει μόλις πριν από λίγες ημέρες για τη ζωή των παιδιών του στη Βρετανία, λέγοντας ότι «τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο» και ότι η επιστροφή στη χώρα ήταν «υπέροχη».

Η νέα υπόθεση έρχεται, επομένως, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της ασφάλειας του Χάρι και της Μέγκαν βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανεξέτασης από τη βρετανική πλευρά. Η RAVEC, η επιτροπή που εξετάζει την αστυνομική προστασία υψηλόβαθμων προσώπων, έχει ενημερωθεί και για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι Sussexes διαθέτουν ιδιωτική ασφάλεια στη Βρετανία, όμως οι φρουροί τους δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν όπλα ούτε πρόσβαση σε κρατικές πληροφορίες ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ITV, η βρετανική πλευρά έχει παράσχει στο ζευγάρι αριθμό τηλεφώνου αστυνομικού συνδέσμου, ενώ το αίτημά του για κρατική αστυνομική προστασία βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Η αντίδραση του Χάρι και της Μέγκαν

Εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των φωτογράφων «εξαιρετικά απερίσκεπτη», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη νόμιμη δημοσιογραφική δραστηριότητα και στην παρουσία φωτογράφων γύρω από ένα σχολείο.

«Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη νόμιμη δραστηριότητα των μέσων ενημέρωσης και στους φωτογράφους που περπατούν περιμετρικά ενός σχολείου, σταματούν για να κοιτάξουν προς το εσωτερικό του και παρακολουθούν τα παιδιά καθώς κάνουν την καθημερινότητά τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η παρουσία συγκεκριμένων Ευρωπαίων παπαράτσι προκαλεί ανησυχία, καθώς, όπως είπε, φαίνεται να μην σέβονται την ιδιωτικότητα των παιδιών στο σχολείο. Αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό που είχε προηγηθεί στη βάση της RAF Fairford, υποστηρίζοντας ότι η νέα υπόθεση συνέβη πολύ σύντομα μετά από εκείνο το συμβάν.

«Ανεξάρτητα από τις φωτογραφίες που μπορεί να αναζητούσαν, αυτό δεν ήταν μόνο μια απαράδεκτη εισβολή στην ιδιωτικότητα των παιδιών, αλλά ένας ανεύθυνος και απερίσκεπτος τρόπος να συμπεριφέρονται στην περιοχή ενός σχολείου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.

Η βρετανική αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα την τοποθεσία του σχολείου, ενώ το ITV αναφέρει ότι ούτε το ίδιο το δίκτυο θα δημοσιοποιήσει το όνομα του σχολείου ή της αστυνομικής δύναμης που διεξάγει την έρευνα. Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει στη RAVEC, καθώς εξετάζεται συνολικά το επίπεδο προστασίας της οικογένειας μετά την επιστροφή της στη Βρετανία.